Росія вперше використала для удару по Харкову касетний "Іскандер"

Про застосування касетної зброї по Харкову розповів очільник поліції області Володимир Тимошко. Ракета була зовсім свіжою – цього року.

Окупанти атакували Харків рано-вранці 24 липня. Один із вибухів пролунав у промисловій зоні одного з районів міста.

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Що відомо про атаку "Іскандером" по Харкову 24 липня

Ударили касетним боєприпасом. Били, щоб уразити рятувальників, які там були, поліцейських,

– пояснив Тимошко.

За його словами, касетна частина розлетілася по значній площі, тому постраждали цивільні, які проходили повз. Рятувальники і поліцейські виїхали з об'єкту за 10 хвилин до повторного удару. Тимошко назвав дивом те, що вони не були атаковані.

Перший удар був "Іскандером" о 5:15 по промисловому цивільному об'єкту, потім два удари припали по промисловому об'єкту в Харкові, а відтак вгатили касетним боєприпасом – туди ж, куди до того цілили двічі.

З конвеєра – на фронт

Важливо, що ракети були 2024 року випуску.

Касетний "Іскандер", який росіяни кинули на Харків після перших ударів, виготовлений у другому кварталі 2024 року. Маркуючи деталі, вказують квартал і рік. Така частина знайдена в ході огляду місця події. Тобто – все з конвеєра на фронт,

– повідомив Володимир Тимошко.

Це підтвердив і Олег Синєгубов.

"У Харкові було повторне завдання удару. Знову ж таки ракетою "Іскандер", цього разу касетною. Ворог прицільно завдає ударів по підрозділах ДСНС, Національної поліції, тим, хто виїздить на ліквідацію наслідків", – цитують його журналісти Суспільного.

Які наслідки атаки по Харкову 24 липня

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що один із ударів завдали по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD). Було знищено фасад і перекриття на кількох поверхах, пошкоджено шість автомобілів FSD.

Під час ранкової атаки по Холодногірському району в Харкові поранено 9 людей. На момент атаки тривога тривала з 18:31 23 липня. Тривога триває і досі, тобто понад добу.

Вибухи лунали і за містом, у Лозовій. Ворог атакував завод. Там загинули троє людей, поранено четверо.

Вдень окупанти атакували і Шевченківський район Харкова. Били УМПБ по приватному житловому сектору, поранивши трьох людей.

На другу дня 24 липня містяни нарахували вже п'ять прильотів за день, згодом пролунав і шостий. Росіяни вгатили і по екопарку в селі Лісне, де люблять відпочивати харків'яни.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко зауважила, що такої хвилі атак не було давно. І детально розповіла про наслідки ударів.