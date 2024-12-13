Росія вранці вдарила майже 300 ракетами та БпЛА: Повітряні сили уточнили кількість збитих цілей

Росія атакувала Україну різними видами озброєнь. По них відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Зранку 13 грудня Росія масовано атакувала Україну. Про статистику збитих цілей пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Як працювала ППО

Вдалося збити 81 ракету та 80 ворожих дронів. Крім цього, ще 105 БпЛА не досягли своїх цілей.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 287 засобів повітряного нападу противника – 94 ракети та 193 БпЛА, а саме:

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, район пусків – Тамбовська область;

2 балістичні ракети "Іскандер-М", район пусків – Брянська область, ТОТ Криму;

1 балістична ракета KN-23, район пусків – Брянська область.;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків – Волгоградська область;

24 крилатих ракет "Калібр", район пусків – акваторія Чорного моря;

7 крилатих ракет "Іскандер-К", район пусків – Воронезька, Ростовська область;

1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської області;

193 ударні БпЛА типу "Шахед" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали F-16-ті, – мовиться в повідомленні.

Станом на 11.30 підтвердили, що вдалося збити:

80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";

1 балістичної ракети "Іскандер-М";

80 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу. Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулись в Росію, ще один – в Білорусь.

Росія продовжує атакувати мирні українські міста.