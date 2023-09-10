Росія розмістила 46 "Іскандерів" біля кордону: до чого готуватися українцям
Росія розгорнула 46 пускових установок "Іскандер" вздовж кордону з Україною. Окупанти можуть вдарити по Україні потужним залпом ракет.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, перехоплювати "Іскандери" можуть системи Patriot.
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Може бути потужний залп
Юрій Федоров зазначив, що 46 установок "Іскандер" – це майже половина з тих, що є у Росії. Росіяни не можуть змиритись з успіхами ЗСУ у Запорізькій області та на Бахмутському напрямку.
Найімовірніше, це масовий залп. Росіяни у відповідь завжди застосовують одне й те ж. Вони отримали поразку на полі бою та намагаються завдати ударів "Іскандерами", крилатими або балістичними ракетами,
– вважає він.
Федоров про "Іскандери" біля українського кордону: дивіться відео
Росія встановила "Іскандери" на кордоні з Україною
- Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що Росія розмістила 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною. За його словами, саме цим комплексом завдавалися удари. Балістичними і крилатими ракетами також з комплексу "Іскандер". У такий спосіб триває методичне знищення насамперед цивільних об'єктів України.
- Вадим Скібіцький наголосив, що російські окупанти активно застосовують проти ЗСУ авіацію. Однак вони бояться потужної системи протиповітряної оборони України, яка підтвердила свою ефективність.
- Зауважимо, що нещодавно у Головному управлінні розвідки розповіли, скільки "Калібрів", "Іскандерів", Х-101, Х-555 та Х-55 залишилось на озброєнні у загарбників. За словами Скібіцького, у Росії загалом є щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 кілометрів. Однак це підрахунки без урахування Х-22.
- Водночас у росіян може бути ще приблизно 75 одиниць ракет повітряного базування типу "Кинджал".
- Скібіцький зауважив, що загарбники менше використовують Х-101, порівняно з осінню 2022 року. Насамперед ворог змушений економити, адже для виробництва таких ракет потрібні іноземні комплектуючі, через санкційні обмеження їх в Росії немає. Також окупанти намагаються накопичувати Х-101, оскільки вони є більш точними та ефективними.