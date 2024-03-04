Матимуть критичний дефіцит Су-34, – Коваленко про збиття чергових російських літаків
Українські захисники за останні два тижні збили 15 ворожих літаків. Росіяни намагаються знецінити ці здобутки наших Повітряних сил, стверджуючи, що все це нібито фейк.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що коментарі росіян здебільше пов'язані з тим, що вони визнають втрату свого літака тільки тоді, коли існує верифіковане підтвердження його ліквідації. Противник реагує тільки, коли є фото чи відео збитого борту.
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Говорять про "дружній вогонь"
Коли українські сили "приземлили" російський А-50У, було багато відеодоказів. У випадку з двома винищувачами Су-35 росіяни також визначили їхнє збиття через велику кількість фото та видеосвідоцтв, як вони плавали в Азовському морі.
При цьому росіяни заявляють, що це вони "самі збили", що спрацювало їхнє ППО і це "дружній вогонь". Водночас ефективне збиття російських літаків свідчить про те, що Україна вже має засіб "довгої руки" ППО,
– підкреслив військовий оглядач.
Водночас немає верифікованих підтверджень збиття Су-34, хоча є відео, на якому зафіксовано його падіння. Тоді росіяни намагалися заявити, що це було падіння Су-35. Хоча, на думку Коваленко, це імовірно був один з перших Су-34, який збили у лютому.
"Якщо такі темпи ліквідації цих літаків збережуться надалі, то за логікою за 1,5 – 2 місяці росіяни матимуть критичний дефіцит Су-34 чи взагалі їх не буде", – наголосив він.
Доведеться комбінувати
У такому випадку є два варіанти розвитку подій:
- росіяни будуть змушені призупинити використання фронтової тактичної авіації, а вони цього не зможуть зробити, тому що застосовування КАБів має величезне значення. Без них ворог не зможе завдавати ударів по українських лініях оборони;
- якщо в окупантів дійсно буде критична ситуація з кількістю знищенних Су-34, вони будуть зменшувати їхнє використання і все більше застосовувати інші модифікації літаків. Зокрема Су-24, Су-27, Су-30 та Су-35 – вони теж можуть бути носіями КАБів. Однак за своїми характеристиками ці борти набагато гірші, ніж Су-34. А Су-35 кращий за динамічними характеристиками, але він насамперед винищувач, а не фронтовий бомбардувальник як Су-34. Проте Су-35 також може переносити бомби.
"Росіянам доведеться комбінувати номенклатуру авіації. Якщо це відбуватиметься найближчим часом, це буде одним з доказів того, що ворог має достатньо серйозні втрати по своїй компоненті Су-34", – відзначив Олександр Коваленко.
Україна продовжує ліквідовувати російську авіацію
- Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, зо з 17 лютого українські сили збили 15 літаків росіян.
- Зокрема 2 березня було збито літак Су-34, також Повітряні сили відпрацювали по Су-35, але його збиття не підтвердилося. Внаслідок цього було зафіксовано зниження активності російської авіації 2 та 3 березня на сході України.
- Раніше, 1 березня, у Міноборони повідомили про успішне знищення Су-34, яки намагався скинути КАБ и на позиції ЗСУ, однак йому це не вдалося. Імовірно літак "приземлили" між Маріуполем і Волновахою.
- Також 23 лютого ворог зазнав значної втрати, адже було знищено літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Наші захисники збили його над Азовським морем, а впав він у Краснодарському краї.