ЗСУ за серпень знищили російської техніки на 1,2 мільярда доларів, – Forbes

Українська армія чинить потужний опір окупантам, вражаючи їхній особовий склад дорогу техніку. Так, лише за серпень 2023 року наші захисники змогли завдати збитків росіянам на суму 1,2 мільярда доларів США, знищивши важливу для окупантів техніку.

Адже у цьому місяці постраждали як стратегічні бомбардувальники країни-агресорки, які коштують дорого, так і системи ППО та РЛС. Крім цього, були знищені також і великі транспортні літаки Росії.

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У серпні Росія втратила техніку на 1,2 мільярда доларів

Журналісти зазначили, що протягом другої половини серпня 2023 року українські військові здійснили ряд успішних атак у глибокий тил агресора. В результаті цього наші захисники змогли завдати шкоди російським літакам, комплексам протиповітряної оборони та радіолокаційним системам.



Втрати росіян у техніці за серпень 2023 року / Інфографіка Forbes

Зокрема, 19 серпня під атакою опинився військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області Росії, після чого стало відомо про знищення двох стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Це був перший випадок знищення такої авіації окупантів.

Як зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, у результаті удару був знищений один літак, а ще чотири пошкоджено. Однак інші джерела свідчать про те, що знищених Ту-22М3 усе ж два.

Втрата двох Ту-22М3 в "Сольці" стала найдорожчою для Росії після затоплення крейсера "Москва". Вартість одного літака оцінюється у 294 мільйони доларів США. Це один із найдорожчих літаків Росії,

– сказали журналісти.

Вже 30 серпня стало відомо й про знищення чотирьох важких військово-транспортних літаків Іл-76, які мають вартість у 86 мільйонів доларів США за одиницю. Це сталося після того, як відбулася атака на аеродром "Крєсти" під Псковом. Цю інформацію підтвердило ГУР Міноборони.

Українські захисники завдали ураження й дорогим системам протиповітряної оборони Росії. Так, 23 серпня у мережі з'явилося відео знищення системи С-400 "Тріумф" поблизу села Оленівка, що на мисі Тарханкут в тимчасово окупованому Криму. Вартість однієї установки складає до 69 мільйонів доларів США.

"Здивування викликало не тільки те, що система протиракетної оборони була уражена українською ракетою, а й те, що цей процес знімав на відео український розвідувальний дрон. Це може стати серйозним ударом по репутації комплексів С-400, які Росія активно просуває на експорт як аналог ЗРК Patriot і навіть THAAD", – зазначили автори матеріалу.

Також наприкінці серпня українські військові знищили й нещодавно розроблену ворожу радіолокаційну станцію "Предєл-Е". За даними журналістів, цей комплекс коштував 200 мільйонів доларів США і, ймовірно, був виготовлений в єдиному екземплярі.

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