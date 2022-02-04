У Росії знову істерика: закликали країни НАТО припинити підтримку України

У Росії обурилися масштабною підтримкою України з боку країни-членів НАТО. Кремль закликав зупинити військову підтримку.

Позицію офіційної Москви озвучила представниця МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу.

Важливо У Кремлі раптово заявили, що це Україна зриває нормандську зустріч

Під час своєї промови Захарова звернулася до країни НАТО.

Закликаємо в черговий раз країни НАТО негайно припинити нагнітати істерику навколо внутрішньоукраїнського конфлікту, припинити військове постачання та підтримку Києва як однієї з конфліктуючих сторін на сході України,

– сказала представниця МЗС Росії.

Вона вчергове заявила, що Україні слід почати повноцінний діалог з проросійськими бойовиками Донецька та Луганська. Це, за її словами, потрібно для якнайшвидшого вирішення конфлікту.

Раніше у Путіна заявили, що готові до зустрічі із Зеленським. Однак очільник Кремля хоче наперед знати результати зустрічі.

Які країни підтримують Україну

Естонія передала Україні оборонне озброєння. Зокрема мова йде про протитанкові ракетні комплекси Javelin, переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря" Stinger.

18 січня до України прибула військова допомога з Великої Британії. Лондон передав нам протитанкове озброєння.

У Латвії ухвалили рішення передати Україні летальну та нелетальну зброю.

Канада передасть Україні 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, уряд країни розглядає питання постачання військового обладнання.

Чехія заявила про готовність передати українським бійцям військову допомогу. Мовиться про артилерійські боєприпаси, які спрямовані на зміцнення обороноздатності України, а також медичну допомогу ЗСУ.

Уряд Польщі офіційно підтримав надання Україні військової допомоги через ескалацію з Росії. Спершу планували надати ПЗРК Grom, та згодом польський уряд вирішив дати нашій державі більш сучасне озброєння.

Британці навчили військових ЗСУ стріляти з унікальної зброї: дивіться відео