Росія залучила до агресії проти України близько 330 тисяч військових, – Генштаб
Росія для повномасштабної війни проти України залучила понад 300 тисяч військових. Чисельність угруповань на напрямках складає близько 150 тисяч осіб.
Росія кинула на фронт до 8 тисяч осіб з приватних військових компаній
Відповідну інформацію під час брифінгу озвучив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє 24 канал.
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За його словами, Росія для вторгнення в Україну залучила близько 330 тисяч осіб.
Чисельність угруповань на напрямках близько 150 тисяч осіб, які сформовані у БТГ, та інші формування,
– сказав Громов.
За його словами, якщо враховувати повітряний та морський компонент, то цифра буде приблизно 220 тисяч військовослужбовців.
Бригадний генерал повідомив, що до агресії залучені підрозділи бойової армійської системи – до 7 тисяч, федеральної служби військ гвардії – до 18 тисяч, військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву – понад 80 тисяч.
У Генштабі також повідомили, що Росія кинула на фронт до 8 тисяч осіб з приватних військових компаній.
Скільки українських військових на фронті
- У травні президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україну захищає аж 700 тисяч людей. Зеленський розповів, що до повномасштабного вторгнення підписав указ про збільшення ЗСУ на 100 тисяч людей на наступний рік.
- Та, на його думку, армія у 250 – 260 тисяч людей замала для України. Тим паче, що з цієї кількості бойових підрозділів було на 120 тисяч.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що кожного дня на фронті гинуть чи отримують поранення до однієї тисячі українських воїнів.
Шалені втрати Росії
Збройні сили Росії у війні проти України зазнають величезних втрат, які значно перевищують показники під час війни в Афганістані чи Чечні.
Станом на ранок 16 червня, відповідно до даних Генштабу ЗСУ, на війні в Україні загинуло 32 950 російських окупантів.
Президент Володимир Зеленський прогнозував, що до кінця червня втрати Росії в особовому складі можуть скласти 40 тисяч.
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