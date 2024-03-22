Росія запустила майже 90 ракет і понад 60 "Шахедів": Зеленський показав наслідки атаки

Окупанти 22 березня масовано атакували Україну. Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог запустив близько 90 ракет та 60 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Як раніше заявив міністр енергетики, атака 22 березня стала однією з наймасованіших, адже ворог намагався знищити енергетичну інфраструктуру. Так, Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту, у Дніпропетровській області вже відбуваються екстренні відключення світла.

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Зеленський відреагував на терористичну атаку ворога

Володимир Зеленський повідомив, що 22 березня Росія запустила майже 90 ракет різних типів та понад 60 "Шахедів". Ворог прицільно бив по енергетичній інфраструктурі.

Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей,

– наголосив президент.

Він також висловив співчуття усім, хто втратив рідних та близьких під час масованої атаки 22 березня.

Редакція 24 Каналу приєднується й також висловлює найщиріші співчуття усім, чиї рідні та близькі загинули внаслідок російської атаки.

Зеленський повідомив, що у всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби – рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства допомагають людям.

"Ніхто не залишиться без допомоги. Триває відновлення постачання електрики. Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінниччина, Франківщина – всюди, де це потрібно, від ночі тривають відновлювальні роботи", – додав Зеленський.

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Водночас президент закликав партнерів не зволікати з допомогою, адже у ворога немає затримок. Зеленський наголосив, що Україна потребує більше систем ППО, щоб захисти цивільне населення від російських ракет та дронів-камікадзе.

У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У "Шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи "Петріот" повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдів з Москви,

– наголосив Зеленський.

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