Росія запустила по Україні понад 60 ракет: звідки їх випустили

Російські окупанти атакували Україну сьогодні, 16 грудня. Загарбники випустили понад 60 ракет.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Таким чином, Росія продовжує атакувати важливу інфраструктуру України.

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Окупанти запустили по Україні 60 ракет

За словами Ігната, ракети запустили з літаків ТУ-95, Х-555, Х-101. Також є пуски "Калібрів" з Чорного моря.

Ще маємо пуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників Ту 22 М3 які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено присутність Міг 31К, (гіпотетичних) носіїв "Кинджалів",

– зазначив він.

Ігнат наголосив, що цього разу окупанти вперше застосували стратегічні бомбардувальники з району аеродрому Енгельса, безпосередньо, де ті літаки знаходяться на стоянках.

Зверніть увагу, що повітряна тривога по всій Україні триває.

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