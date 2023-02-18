Не "пропустили": Жданов пояснив, як російські зонди змогли долетіти до Києва

У небі над Київщиною зранку 15 лютого помітили російські повітряні кулі. Однак фіксувати їх почали раніше, ще у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Крім того, українські захисники одразу почали збивати російські зонди. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Як російські зонди змогли долетіти до Києва

Щоб зрозуміти, чому деякі повітряні кулі долетіли до Київщини, треба розібратися як вони працюють. Річ у тім, що російські кулі летять на невеликій висоті, оскільки ворог надув їх так, щоб вони не підіймалися вище ніж 500 метрів.

Окрім того, на траєкторію польоту кулі впливає тиск та температура повітря. Так, на певних ділянках вони можуть підійматися або опускатися. Тобто десь у долині, де їх ще до того ж підганяє вітер, кулі можуть спокійно летіти і протиповітряна оборона не бачитиме їх.

Водночас радіолокаційні станції реагують на кутові відбивачі, які окупанти причепили на повітряні кулі. Однак лише в тому випадку, якщо вони потрапляють у зону видимості радара. Саме тому деякі з них збили на вході в Україну, деякі на території держави, а якісь ми побачили над Київською областю.

Не можна сказати, що кулі, які з'явилися над Києвом, пропустили. Вони долетіли лише через те, що є тихохідними та малопомітними, а вже тут ППО змогла їх виявити,

– зауважив військовий експерт.

Окрім того, він додав, що можливо таким був план Генштабу ЗСУ. Так, військовим могло бути необхідно спочатку пропустити повітряні кулі в певних районах, а потім збити.

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"Військові бачать загальну ситуацію і можливо радіолокаційні станції десь не вмикалися через розуміння, що окрім металевого кутового відбивача на цій кулі нічого немає. Це звичайний зонд, на який замість пластикової коробки, що визначає метеоумови, причепили кутовий відбивач", – припустив військовий експерт.

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