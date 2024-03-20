Росіяни вкотре завдали авіаудару по Сумщині: загинув шкільний працівник
Джерело:Сумська ОВА
Ворог 19 березня завдав авіаудару по Великописарівській громаді Сумської області. На жаль, є загиблий.
Протягом минулої доби ворог завдав 90 ударів по Сумській області. Росіяни атакують прикордоння з усієї наявної зброї – від мінометів до авіаційних бомб.
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Унаслідок російської агресії загинула людина
Найбільше минулої доби постраждала Великописарівська громада. Так, 19 березня там пролунало 59 вибухів. Ворог гатив з реактивної системи залпового вогню (15 вибухів), мінометів (19 вибухів) та артилерії (6 вибухів), а також завдав 13 ударів керованими авіабомбами та 6 – фугасними авіабомбами з модулем планування та корекції.
Внаслідок авіаудару загинула 1 людина. Як уточнили в поліції в коментарі Суспільному, несумісні з життям травми отримав працівник школи Великописарівської громади.
Загалом, окупанти вкотре скоїли воєнний злочин і атакували цивільну інфраструктуру. У поліції повідомили, що руйнувань зазнали 4 приватні будинки, адміністративну будівлю, приміщення школи та дитячого садку, лікарню, магазин, зруйновано будівлю ліцею. Також сталося загоряння двоповерхового багатоквартирного будинку.
Сумщина після російських обстрілів 19 березня / Фото поліції Сумської області
Окупанти тероризують прикордонну Сумщину
- 19 березня російські загарбники також завдали ударів по Білопіллю. У місті пролунали 2 потужні ви бухи. Про жертв та постраждалих не повідомляли, однак міський голова Юрій Зарко заявив про влучання в об'єкт критичної інфраструктури, а також пошкодження будинків місцевих мешканців.
- У понеділок, 18 березня, росіяни завдали ракетного удару по Конотопу на Сумщині. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти комунальної сфери й цивільну інфраструктуру. Про жертв та постраждалих не повідомляли.
- 17 березня окупанти також не полишали обстрілів прикордонної Сумщини – в області пролунав 341 вибух. Ворог гатив з авіації, мінометів, артилерії та РСЗВ по 14 громадах області. Унаслідок обстрілів було пошкоджено магазин, філію будинку культури, бібліотеку, центр культурних послуг, відділення лікарні, дитячий садочок та газопровід. Крім того, пошкоджень зазнали 15 приватних домоволодінь, багатоповерховий будинок та нежитлова будівля. На жаль, від рук окупантів також загинув один місцевий житель.