Обстріл Миколаєва: Кім розповів, якими ракетами атакувала Росія та звідки

Російські військові вночі 29 вересня завдали ракетного удару по Миколаєву. Окупанти атакували об'єкт транспортної інфраструктури, який давно не працює.

За попередньою інформацією, Росія вдарила по Миколаєву двома ракетами "Іскандер-М". Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише 24 Канал.

Дивіться також Росіяни влучили в об’єкт інфраструктури на околицях Миколаєва

Росія, ймовірно, атакувала Миколаїв з Криму

"Били дві ракети "Іскандер-К", попередньо. Руйнувань немає. Були пожежі прилеглої території. Жертв теж станом на зараз серед цивільних немає", – сказав Кім.

На питання, звідки летіли ракети Кім відповів, що, ймовірно, з окупованого Криму.

Що відомо про "Іскандер-М" Це балістика класу "земля – земля". "Іскандер-М" – це балістична ракета, яка підіймається практично у стратосферу, звідки повертається на високій швидкості. Через балістичну траєкторію польоту та високу швидкість ракети її важко збити силам ППО. Її бойова частина близько 500 кілограмів.

Росія упродовж тижня атакує Миколаїв: подробиці