Обстріл Миколаєва: Кім розповів, якими ракетами атакувала Росія та звідки
29 вересня 2023, 12:13Читать новость на русском
Російські військові вночі 29 вересня завдали ракетного удару по Миколаєву. Окупанти атакували об'єкт транспортної інфраструктури, який давно не працює.
За попередньою інформацією, Росія вдарила по Миколаєву двома ракетами "Іскандер-М". Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише 24 Канал.
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Росія, ймовірно, атакувала Миколаїв з Криму
"Били дві ракети "Іскандер-К", попередньо. Руйнувань немає. Були пожежі прилеглої території. Жертв теж станом на зараз серед цивільних немає", – сказав Кім.
На питання, звідки летіли ракети Кім відповів, що, ймовірно, з окупованого Криму.
Що відомо про "Іскандер-М"Це балістика класу "земля – земля". "Іскандер-М" – це балістична ракета, яка підіймається практично у стратосферу, звідки повертається на високій швидкості. Через балістичну траєкторію польоту та високу швидкість ракети її важко збити силам ППО. Її бойова частина близько 500 кілограмів.
Росія упродовж тижня атакує Миколаїв: подробиці
- Російські військові протягом тижня (26, 27 та 29 вересня) атакували Миколаїв. Під ударом росіян був об'єкт інфраструктури на околицях Миколаєва.
- Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури, який після того, як був зруйнований, не відновлював свою роботу.
- Ракетні атаки росіяни відбувалися ще до того, як оголошували повітряну тривогу в Миколаєві. Це може вказувати на те, що росіяни застосували балістичне озброєння.
- Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що основний пріоритет Росії під час атак по Миколаєву – це тероризувати мирне населення, економіку регіону, не давати розвиватися, не давати підготуватися до опалювального сезону та завершити збір урожаю.