Росія заявила, що готова відкрити евакуаційні коридори в інші держави

13 травня 2022 , 02:16
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Росія заявила, що готова найближчим часом розгорнути гумкоридори для евакуації мирних людей з України. Натомість Москва згадала й про евакуацію в Росію.

Відповідну інформацію оприлюднили в російському міжвідомчому координаційному штабі. Про це стало відомо 12 травня – на 78 день повномасштабної війни, яку Росія веде проти України. 

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Росія заявила, що готова відкрити гумкоридори в інші держави

Росія готова у найкоротші терміни розгорнути додаткові коридори на будь-яких інших напрямках та забезпечити безпечну евакуацію цивільних осіб як до Росії, так і до районів, підконтрольних київській владі, а також на території інших іноземних держав,
– мовиться у повідомленні. 

Натомість Росія цинічно заявила, що нібито вони "дотримуються" режиму тиші та дозволяють евакуювати мирних людей на узгоджених для цього маршрутах. 

Ба більше, там згадали, що проводять "евакуацію" на харківському, луганському, донецькому та кримському напрямах. Проте людей вивозять в Росію.

Країна-агресор також надала інформацію про те, що вони вже вивезли у Росію 1 мільйон 237 тисяч 256 людей. Однак вороги не згадали, як вони жорстоко з побиттям, перевіркою, забиранням документів й телефонів, а також роздяганням пропускають людей через пекельні "фільтраційні" табори

Варто згадати й про те, що Україна намагається з росіянами домовитись про евакуацію 38 поранених лежачих військових з "Азовсталі" в Маріуполі. Проте на це окупант поки не погодився. 

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Автор: Діана Квасневська