Терористичний акт в Оленівці був спецоперацією росії проти постачання Україні зброї, – розвідка

росія намагається завадити постачанню в Україну західного високоточного озброєння. Саме з цією метою росіяни здійснили кривавий теракт в Оленівці, де вбили українських військовополонених.

Теракт в Оленівці – це спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства

Про це заявив представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Він наголосив, що від початку трагедії в Оленівці росія намагалася звинуватити Україну, фальсифікуючи докази.

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Андрій Юсов зауважив, що окупанти намагалися сфабрикувати докази, що буцімто обстріл відбувся із систем HIMARS, які США надали України.

Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння,

– сказав він.

Також представник ГУР МО підкреслив, що теракт в Оленівці – це спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених.

"З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі", – резюмував він.

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