Путінський режим не буде валитися сам: кого він потягне за собою

Вихід Росії із "зернової угоди" – це найкраще привітання усім тим, хто зараз у світі просуває ідею "домовитися з Кремлем". Поторгуватися, щось "здати", і буде усім "щастя".

Людожера неможливо нагодувати

А що завадить Кремлю потім у будь-який момент вийти з цієї угоди? Сказати, що, мовляв, вони дізналися, що Україна і далі продовжує розводити бойових комарів, а тому треба провести денацифікацію цих самих комарів, і Путєн уже навіть про це указ підписав.

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Схема "а давайте віддамо Путіну ще шматок України, і тоді він точно заспокоїться" прекрасно ж "спрацювала", так? І призвела до найбільшої і найкривавішої війни у Європі після Другої світової.

Коли Україна зараз говорить про неможливість переговорів з РФ, коли президент Зеленський підписує відповідний указ, то це – не через "впертість", про яку так люблять казати на Заході різноманітні "друзі Путіна" на кшталт того ж Берлусконі, який вигадав чергову геніальну схему (не давати Україні зброю – і настане мир), а через те, що переговори з режимом Путіна просто неможливі, бо війна з Україною уже перетворилася на сутнісну ознаку цього режиму.

План "вічної" війни

Відмова від цієї війни – це відмова від сутнісної ознаки, а, отже, і неминучий крах. Тому все, чого вони хочуть, – це одержати "передишку", підтягнути резерви, зняти якісь санкції й розпочати відновлення потенціалу армії, щоб через деякий час повернутися до війни, врахувавши усі помилки минулого.

А ідея про "поступки Путіну" просто покликана виграти для цього самого Путіна час, деморалізувати ворогів московської імперії у всьому світі та Україні, прорвати дипломатичну ізоляцію. Не більше.

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При цьому, як показала ситуація з мобілізацією, очікувати на падіння режиму у Москві через якісь повстання не доводиться. Так, мобілізація виявилася провальною, бо не змогла забезпечити помітне підвищення боєздатності, але розлякала дуже багатьох здорових та молодих чоловіків, які залишили Росію.

Але натяків на особливе невдоволення немає, режим стоїть надійно. Тому очевидно, що путінський режим не буде валитися сам, а буде тягнути за собою "народ-богоносець", який так і не захотів стати нормальною цивілізованою сучасною нацією.

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