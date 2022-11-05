Ворог вчиться, – військовий експерт пояснив, навіщо росіяни змінили тактику на фронті

Росіяни змінили тактику на фронті. Вони вчаться на своїх помилках і намагаються бодай якось протистояти ЗСУ.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, аналітик Андрій Харук. Раніше повідомлялось про те, що ще 120 тисяч росіян вирушать на війну.

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Росіяни вчаться

Харук зазначив, що ще з часів Римської імперії в перших рядах ставили молодих і недосвідчених, так само як Росія використовує мобілізованих. Росіяни вчаться. Вони хочуть використати додатковий ресурс, який отримали.

У попередні місяці їхнє командування перш за все тактичної ланки стогнало від того, що не вистачає піхоти. Тепер цими мобілізованими вони намагаються закрити першу потребу в піхоті. Однак для того, щоб використовувати їх більш витончено, треба їх навчати й готувати, але часу на це не було,

– зауважив військовий експерт.

Харук пояснив, навіщо росіяни змінили тактику на фронті: дивіться відео

Росіяни прагнуть бодай якось протистояти ЗСУ

Він продовжив, що росіяни прагнуть завдати бодай якихось втрат для ЗСУ. Для цього вони й хочуть використати мобілізованих. Для них це оптимальний вихід.

"Ті мобілізовані, які вціліють, коли пройдуть крізь цю м'ясорубку, отримають бодай якийсь досвід. Тобто, хочуть загартувати їй у бою, аби потім використовувати тих, хто живе. А хто не вижив – то це його проблеми", – наголосив аналітик.

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