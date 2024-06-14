Оберігають, як можуть: Росія будує нові огорожі для захисту Кримського мосту
Джерело:Крим. Реалії
Росія чи не найбільше хвилюється за Кримський міст, який збудувала незаконно. Окупанти продовжують укріплювати оборону біля нього.
Про це свідчать відповідні фотографії. Зауважимо, що російські загарбники також стараються посилювати охорону об'єкта за допомогою додаткової авіації.
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Росіяни будують огорожі біля мосту
За словами очевидців, Росія посилює бонові загородження та баржі, якими сподівається захистити міст через Керченську протоку від морських дронів Збройних Сил України. Також на кадрах видно плавкран, що знаходиться неподалік.
За даними розвідки Міністерства оборони Британії, російські сили намагаються "захистити Керченський міст" та стягнули до нього вісім барж. Як зазначала британська розвідка, аналіз супутникових знімків виявив вісім барж на південній стороні Кримського мосту.
Як Росія "захищає" Кримський міст: що відомо
- Нещодавно моніторингова група "Кримський вітер" опублікувала супутникові фото, на яких видно, що вздовж Керченського моста з'явилося вже 11 секцій бонових загороджень. Ймовірно, окупанти готуються до того, що невдовзі на мосту знову може щось яскраво запалати.
- Хоч, власне, варто зауважити, що бонові загородження – це не надто надійний захист. Їх використовували ще з часів Першої світової війни. А ось впоратися з баржами, які також активно звозять в район Кримського мосту, – вже складніше завдання.
- Російське командування "радить" підлеглим вивезти їхні родини з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш", зазначивши, що командири "рекомендують" військовим евакуювати свої сім'ї до містечок південного військового округу.
- Раніше агенти руху "Атеш" неодноразово повідомляли, що російські загарбники виставили старі баржі вздовж Кримського мосту, аби захистити його від українських безекіпажних морських катерів.
- Водночас партизанам стала відома інформація про те, що загарбники активно перекидають додаткові системи протиповітряної оборони у район міста Керч. Агентам вдалося навіть зафіксувати їхню дислокацію.
- Також нещодавно керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що Кримський міст досить уважно оберігають. Станом на сьогодні ворог суттєво посилив охорону споруди з повітря, за допомогою авіації.