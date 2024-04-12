Росія могла вдарити по Трипільській ТЕС ракетою Х-69: у ПС розповіли, наскільки це складна ціль

Під час удару по Трипільській ТЕС російські окупанти, ймовірно, застосували свої нові крилаті ракети Х-69, які дозволили їм повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київської області. У Повітряних силах розповіли детальніше про цей вид озброєння.

За даними ЗМІ, для обстрілу окупанти застосували ракету типу Х-69. Журналісти Defense Express повідомляють, що ці ракети за наслідками для нашої держави є гіршими, ніж ті самі сумнозвісні "Кинджали".

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Чи зможе Patriot її збити

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемарафону розповів, що Х-69 це покращена версія Х-59. Однак наразі все ж з'ясовують деталі щодо того, що за ракета насправді атакувала Трипільську ТЕС та який був її тип.

Попередньо Росія уже застосовувала подібні ракети раніше, це свіжі ракети, деталі яких виготовлені у 2023 році, тобто ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети,

– сказав він.

Однак, за його словами, все залежить від того, наскільки швидко країна-агресорка зможе забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та іншим, а також здобувати ці важливі деталі.

"Звісно, що ракета Х-69 це нова ракета для нас, тому ми в тому числі вивчаємо, як можна їй протидіяти і як найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся навіть зі складнішими типами ракет як "Циркон" та "Кинджал", – наголосив речник Повітряних сил.

Що ще відомо про цю ракету

Х-69 – дозвукова крилата ракета, яку ворог може використовувати з літаків Су-34 та Су-35. Крім того, дозвукову крилату ракету можуть переносити й літаки Су-57, а розміщують її у внутрішніх відсіках озброєння літака. Вона може нести боєголовку вагою 310 кг. Оснащена системою наведення DSMAC і здатна літати на наднизьких висотах до 20 метрів, X-69 вирізняється своїми можливостями порівняно з ракетою X-101.

Росія повністю знищила Трипільську ТЕС: коротко