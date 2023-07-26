Росія знову масовано б'є по Україні: ракети над Львівщиною

Росія запустила ракети з 12 бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря. Їх вже зафіксували у Львівській області.

Людей закликали перебувати в укриттях та не нехтувати своєю безпекою. Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що станом на 19:13 26 липня ракети вже були в повітряному просторі Львівської області, пише 24 Канал.

Дивіться також Масована ракетна атака: вибухи пролунали на Тернопільщині, працює ППО

Яка ситуація у Львівській області

Львівщина – в укриття! Нічого не знімайте! Не допомагайте окупантам і не додавайте роботи СБУ!

– заявив Максим Козицький.

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 19:13 26 липня попередили, що ракети увійшли у Львівську область. Людей закликали негайно пройти в укриття.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Згодом речник Повітряних сил ЗСУ розповів у ефірі телемарафону, що російські ракети з Каспійського моря летіли:

з Південного Сходу (з окупованих територій), прямували на Харківщину;

змінили курс до Дніпра, далі – на Кропивницький та рухались у напрямку перехресть Вінницької, Миколаївської, Одеської областей та у напрямку Тернопільщини та Львівщини;

у Львівській області розвернулись назад на 180 градусів;

зрештою – були спрямовані у Хмельницьку область в район Старокостянтинова.

Станом на 19:19 військові Повітряних сил ЗСУ попередили, що загроза від крилатих ракет в областях, про які повідомляли раніше, залишається актуальною.

До речі, українські військові попереджали про пуски ракет Х-47 "Кинджал" по Києву та регіону, а також Житомирській та Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Росія масовано атакувала Україну: коротко

26 липня 2023 року Росія випустила з 12 бомбардувальників Ту-95мс ракети по Україні. Їх запустили з Каспійського моря.

Повітряні сили ЗСУ попередили, що орієнтовно о 17:40 буде повітряна тривога на Півдні та Сході. Згодом "червоною" стала вся Україна.

Ворожі ракети спочатку летіли з півночі, згодом – зі сходу. Вони змінювали напрямок. Вибухи лунали щонайменше у Херсонській, Запорізькій, Хмельницькій, Сумській та Житомирській, Кіровоградській, Тернопільській областях.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що російські ракети змінювали курс. Станом на 19:44 Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Київській, Харківській, Дніпропетровській областях.

Орієнтовно о 20:23 26 липня майже на всій території України оголосили про відбій повітряної тривоги. Постійно "червоними" є Луганська область та тимчасово окупований Крим.