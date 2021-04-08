Росія звинуватила Україну та НАТО у "русофобській кампанії, яка доходить до істерики"

У МЗС Росії попросили Україну та НАТО припинити "нагнітати напружену ситуацію на Донбасі". Разом з тим російське відомство підтримало фейк пропагандистів і заявило, що Київ "стягує війська до лінії розмежування".

Також у російському МЗС вкотре безпідставно звинуватили Україну у порушенні режиму тиші на Донбасі. Але "забули", що проросійські бойовики за минулу добу вбили 1 нашого захисника, ще один – отримав поранення.

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Заява МЗС Росії

У російському МЗС поскаржилися, що Україна "продовжує стягувати до лінії зіткнення на Донбасі нові сили та озброєння і порушувати режим припинення вогню".

Закликаємо Україну і країни НАТО припинити русофобську пропагандистську кампанію, яка доходить до істерики. Одночасно відбувається нарощування активності збройних сил країн НАТО на території України та в Чорному морі в безпосередній близькості від російських кордонів,

– мовиться у заяві.

Очевидно, що такі істеричні настрої у Росії викликало нещодавнє звернення НАТО. У ньому Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба поскаржився, що пропагандистська машина Кремля знову запрацювала на повну.

Останні гучні фейки пропагандистів:

Медіа Росії активно поширюють фейки про нібито жахливий стан української річки Дніпро . Окупанти запевняють, що через це Україна вже незабаром може залишитися без питної води. Фактчекери розповіли, що це абсурдна брехня.

. Окупанти запевняють, що через це Україна вже незабаром може залишитися без питної води. Фактчекери розповіли, що це абсурдна брехня. Окупанти звинуватили Збройні сили України у загибелі 5-річної дитини . Сталося це нібито через те, що наші бійці скинули вибуховий пристрій з безпілотника на село Олександрівське. Очевидці розповіли, що все було інакше: хлопчик підірвався на гранаті, яку родич тримав удома.

. Сталося це нібито через те, що наші бійці скинули вибуховий пристрій з безпілотника на село Олександрівське. Очевидці розповіли, що все було інакше: хлопчик підірвався на гранаті, яку родич тримав удома. Російські ЗМІ заявили, що Україна нібито розмістила війська на лінії зіткнення на Донбасі та почала обстріли. Насправді ж виявилося, що на ролик наклали фрагмент звукової доріжки іншого відео, знятого ще у 2015 році.

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Яка зараз ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі почала загострюватися ще з кінця березня. Саме тоді українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму.

За даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною. У Кремлі заявили, що роблять це "у межах підготовки до майбутніх військових навчань "Захід 2021".

Паралельно з цим Росія активно почала перевіряти бойову готовність своїх збройних сил. Загалом у квітні запланували провести понад 4 тисячі навчань різного масштабу.



Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу