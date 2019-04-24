Росія і представники ОРДЛО зірвали переговори в Мінську щодо перемир'я на Донбасі

У Мінську 24 квітня відбувається засідання Тристоронньої контактної групи, яка займається питаннями щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Представники Росії та ОРДЛО не підтримали пропозицію щодо Великоднього перемир'я на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.

Ірина Геращенко у себе на Facebook-сторінці написала, що Україна сповідує негайне введення режиму тиші на Донбасі, а РФ категорично відмовляється брати відповідальність за дотримання режиму тиші окупаційними військами.

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Лише упродовж доби 23 квітня проросійські бойовики на Донбасі 9 разів порушували режим припинення вогню та вбили одного українського військового.

Більше того, представники Росії запевнили, що до закінчення судилищ над моряками не може бути ніяких звільнень, а потім, мовляв, "побачимо". Представники України також не отримали відповіді на вимогу припинити знущання над військовополоненими моряками і відмовитися від психологічних експертиз, які є тортурами.

Росія демонструє неготовність до компромісів, навпаки, – поки що чітко прослідковується курс на замороження конфлікту,

– зазначила Геращенко.

До слова, Міжнародний суд призначив слухання щодо полонених українських моряків на 10-11 травня. До слухань в Гамбурзі Росія має можливість добровільно звільнити українських моряків і військові кораблі і усунути порушення міжнародного права.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків.



Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".



Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів.



Українці оголосили себе військовополоненими.