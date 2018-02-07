Росія залякує Ізраїль через закон щодо України

Парламент Ізраїлю – Кнесет пропонує визнати Голодомор геноцидом українського народу. У Росії попередили країну про можливе різке погіршення відносин.

Як повідомляє місцеве видання "Маарів", законопроект щодо визнання Ізраїлем Голодомору геноцидом українського народу ініціював Акрам Хасон.

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У пояснювальній записці до законопроекту він наголошує, що Голодомор став найбільшою національною катастрофою в Україні в сучасній історії і вже визнаний низкою впливових країн, зокрема, США, Італією, Австралією та іншими. Окрім того Акрам Хасон зазначає, що Голодомор був інспірований владою СРСР.

За інформацією видання, у МЗС Росії попередили, що якщо Кнесет прийме закон про визнання Голодомору, відносини між Ізраїлем і РФ можуть погіршитися.

У посольстві Росії в Ізраїлі заявляють, що Кнесет використовує недостовірну історичну інформацію.