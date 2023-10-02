"Нічєго нєт": окупанти під Кліщіївкою скиглять, що мають лише гнилі кулемети

Російським загарбникам поблизу Кліщіївки є непереливки. Вояки записали відео та побідкалася, в яку "скрутну" ситуацію вони потрапили через недбалість російського командування, що не має діла до своїх військових.

Окупанти з полку 1307 частини 78567 розповіли, що коли приїхали 19 вересня на "нуль", командування надало їм завдання здійснити спочатку розвідку боєм, а потім "взяти лісосмугу" та "висунутися до житлового масиву" в Кліщіївці.

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Українських військових у 10 разів більше

Росіяни жаліються, що вони мали йти проти танків Leopard "з голими руками".

А там з боку озера працюють два (танки – 24 Канал) Leopard. Зона повністю прострілюється, лісосмуга накривається "касетами" (касетними боєприпасами – 24 Канал). В церкві стоїть до 100 людей. А нас висувається 10 людей на всю цю артилерію. Та 5 – прикриття,

– скиглять росіяни.

Вони жаліються, що проти найбільш озброєних українських воїнів, кількість яких у 10 разів перевищує кількість росіян, їх посилають воювати фактично без зброї.

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Без "магазинів", нічого немає, кулемети гнилі, збираємо все підряд,

– бідкаються загарбники.

Також вони попередили, мовляв, не приховують свої обличчя та не виключають, що через оприлюднення цього відео, їх можуть покарати.

Що відбувається поблизу Кліщіївки

Звільнення населеного пункту, що розташований південніше Бахмута, відбулось 17 вересня. Раніше була деокупована також Андріївка.

Ці успіхи ЗСУ дозволили їм зайняти плацдарм, який відкриває вихід до панівних висот на Бахмутському напрямку. А також дали можливість контролювати трасу Горлівка – Бахмут, яку окупанти використовували для постачання своїх підрозділів в Бахмуті боєприпасами та усім необхідним.

Водночас окупанти зосередили поблизу з Бахмутом угруповання у кількості 10 тисяч військових. Це свідчить про те, що ворог не збирається залишати своїх позицій на цьому напрямку. Наразі тут тривають важкі бої.