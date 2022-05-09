Росіянам поки не вдалося провести "референдуми" на окупованих територіях, – Маляр пояснила чому

Росіяни наразі не провели на окупованих територіях жодного так званого "референдуму". Ворог нав'язує свої правила, але за проведення "волевиявлення людей" досі не взявся.

На тимчасово окупованих територіях росіяни усіляко намагаються запровадити свої правила. Зокрема, вони намагаються ввести в обіг рубль, тероризують шкільних вчителів та борються з проукраїнськими активістами.

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Чому досі не було "референдумів"

Попри раніше анонсовані проведення так званих "референдумів" наразі окупанти не наважилися втілити план у життя. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що це відбулося далеко не тому, що рашисти змінили свої плани. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

Вона нагадала, що Сили Спеціальних операцій ведуть активну роботу на окупованих територіях, і найкращим звітом про їхню роботу можуть стати успішні результати.

"Референдуми", інші важливі операції, говорити про які до завершення війни ніхто з військових немає права – ССО чудово виконують свою роботу. Повірте, ЗСУ роблять усе можливе, і це робота з результатом,

– підкреслила Маляр.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

Російські окупанти продовжують терор на окупованих територіях Запорізької області. Вони відбирають бізнеси у підприємців, забирають зарплату у комунальників, влаштовують шабаші та вигадують все нові правила обмеження прав та свобод вільних українських громадян.

Росіяни усіляко намагаються змусити наших громадян отримати паспорти псевдореспублік. Коли ж українці відмовляються, їм погрожують репресіями та розправою.

Ворог мріє створити ще одну псевдореспубліку на окупованій Херсонщині. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що ворогу не вдасться втілити свій план, а українська земля буде звільнена від окупантів.

На півночі тимчасово окупованого о Криму було зафіксоване стягнення великої кількості російської артилерії. Як повідомили у Міністерстві оборони України, ворог хоче використати ці сили у боях за Херсонську область. Наші герої накопичують сили та чекають вдалої нагоди для наступу.

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