Росіяни атакували селище біля Херсона: снаряд влучив у будинок, чоловік загинув на місці
12 січня 2023, 16:58Читать новость на русском
Джерело:Херсонська ОВА
Окупанти не припиняють атакувати Херсонщину. Вони обстріляли мирних людей у селищі Янтарне.
Про це 12 січня розповів очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
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"На Херсонщині росіяни продовжують воювати з мирними людьми! Кілька годин тому російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок", – написав керівник ОВА.
Росіяни вбили чоловіка
Янушевич зазначив, що на місці ворожого влучання від отриманих поранень загинув 27-річний чоловік. Крім цього, поранення отримала 47-річна жінка. Наразі її госпіталізували з уламковими пораненням. Лікарі надають всю необхідну допомогу.
Що відбувається у Херсонській області: останні новини
- На окупованих частинах Херсонщини загарбники забороняють гривні та шукають людей призовного віку, щоб змусити вступити до лав окупаційної поліції.
- Ввечері 10 січня росіяни вдарили по пологовому у Херсоні. Там виникла пожежа. На момент атаки там перебувала жінка з немовлям. Поранення отримала працівниця пологового.
- Також 10 січня у Херсоні під вікнами п'ятиповерхівки розірвався ворожий снаряд. На жаль, одна людина отримала поранення. Перед будинком утворилася величезна вирва.
- Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін розповів, що захисники атакували корабель росіян на Дніпрі.