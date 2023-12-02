На Чернігівщині сім'я з дитиною потрапила під обстріл: вони приїхали в гості до родички
Джерело:В'ячеслав Чаус
Внаслідок обстрілу прикордонних населених пунктів Чернігівської області поранені мирні українці. Відомо, що травми отримала сім'я, яка приїхала провідати родичку на вихідні.
Російські окупанти не перестають тероризувати цивільне населення прикордоння. Двох постраждалих доправили до лікарні для надання допомоги.
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Наслідки ворожої атаки
Внаслідок обстрілу Семенівської громади 2 грудня постраждала родина з малолітньою дитиною. Чоловік зазнав осколкових поранень, він отримав допомогу у місцевій лікарні. Дочку чекає операція, її доправили до обласного медзакладу. Хлопчик, якому було 4 роки, не постраждав. Відомо, що вони прибули в гості в село.
Подробиці такі: сім’я приїхала на вихідні провідати свою родичку у прикордонне село та потрапила під ворожий вогонь в той час, як вийшла з будинку на вулицю,
– зазначили у Чернігівській ОДА.
Чоловіка та доньку направили до медичних закладів / Чернігівська ОДА
Місцеві поліцейські допомагали евакуювати постраждалих, внаслідок цинічної атаки окупантів.
Російські обстріли не вщухають
- Зранку 2 грудня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру – вдарили по Дніпровському району. Влада повідомила, що інформації про постраждалих не надходило. Наслідки атаки уточнюються.
- Днем раніше росіяни тероризували Кропивницький – Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування авіаційного озброєння. Силам ППО вдалося збити ракету над регіоном. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.
- В останній день листопада окупанти вдарили 8 ракетами С-300 по Донецькій області. Загальна кількість жертв – 4 особи. Загалом було поранено 10 людей, серед них 5 дітей: 6-місячне немовля, два 13-річні хлопці та 16-річний підліток.