На Чернігівщині сім'я з дитиною потрапила під обстріл: вони приїхали в гості до родички

Внаслідок обстрілу прикордонних населених пунктів Чернігівської області поранені мирні українці. Відомо, що травми отримала сім'я, яка приїхала провідати родичку на вихідні.

Російські окупанти не перестають тероризувати цивільне населення прикордоння. Двох постраждалих доправили до лікарні для надання допомоги.

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Наслідки ворожої атаки

Внаслідок обстрілу Семенівської громади 2 грудня постраждала родина з малолітньою дитиною. Чоловік зазнав осколкових поранень, він отримав допомогу у місцевій лікарні. Дочку чекає операція, її доправили до обласного медзакладу. Хлопчик, якому було 4 роки, не постраждав. Відомо, що вони прибули в гості в село.

Подробиці такі: сім’я приїхала на вихідні провідати свою родичку у прикордонне село та потрапила під ворожий вогонь в той час, як вийшла з будинку на вулицю,

– зазначили у Чернігівській ОДА.

Чоловіка та доньку направили до медичних закладів / Чернігівська ОДА

Місцеві поліцейські допомагали евакуювати постраждалих, внаслідок цинічної атаки окупантів.

Російські обстріли не вщухають