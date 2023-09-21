Росіяни завдали 6 ударів по Харкову: є постраждалі

Вранці 21 вересня російські загарбники атакували Харків ракетами. На жаль, не минулося без постраждалих.

Близько 6 години ранку російські терористи завдали ракетного удару по Харкову. Про це інформує 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Харків

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Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 05:49. Моніторингові канали повідомили про пуски з С-300. Очільник ОВА підтвердив атаку на місто. Також закликав перебувати в укриттях.

О 06:01 ЗМІ повідомили про вже шостий вибух в обласному центрі. Згодом міський голова зазначив, що загалом було щонайменше 6 прильотів. Деталі розповів очільник ОВА.

Окупанти завдали 6 ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих перевіряється,

– повідомив Синєгубов.

Додав, що екстрені служби працюють на місцях влучань. Зауважимо, що 06:15 у Харкові оголосили відбій тривоги.

Близько 7 години міський голова розповів, що, на жаль, не минулося без постраждалих. Також зазначив, що на місці прильотів працюють відповідні служби.

Маємо інформацію про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Обидва госпіталізовані у лікарню,

– зазначив Терехов.

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