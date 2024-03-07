Росіяни атакували Суми: Зеленський повідомив про загиблих у місті
Російська армія вдень 7 березня обстріляла Суми. Внаслідок ворожої атаки у місті загинули люди.
Про це під час традиційного вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський. Він також розповів про деталі ворожого обстрілу Сум, передає 24 Канал.
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Зеленський заявив про загиблих у Сумах після удару
Президент у своєму зверненні відзначив, що сьогодні Росія завдала чергового удару по Сумах. Внаслідок цього є поранені й, на жаль, загиблі.
Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Російська держава обов'язково відповість за це зло,
– сказав президент.
Глава держави також запевнив, що наші воїни забезпечать відповідальність російських окупантів.
Він також подякував усім нашим людям у прикордонних із Росією областях. Мовиться про Сумську, Чернігівську і Харківську області.
Зеленський відзначив усіх, хто захищає ці наші регіони від диверсійно-розвідувальних та ворожих обстрілів, рятує людей.
"Це надзвичайно важливо, і ми це надзвичайно цінуємо. Кожного й кожну, хто робить усе, щоб нормальне життя зберігалось", – зауважив український очільник.
Згодом обстріл росіянами Сум прокоментував в ефірі національного марафону голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Він розповів, що внаслідок російської атаки до медичних закладів звернулися чотири людини, ще близько десяти зазнали тілесних ушкоджень.24 Канал також висловлює щирі співчуття родичам та друзям загиблих внаслідок російської атаки по Сумах.
Росія атакувала Суми балістикою
- У Сумській області вдень 7 березня пролунали потужні вибухи. Гучні звуки почули через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги в області.
- Згодом стало відомо, що ворог обстріляв область балістикою. За попередніми даними, це могла бути ракета типу С-300, яку випустили із Курської області країни-агресорки.
- У Сумській ОВА згодом повідомили, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. На місці працювали екстрені служби.
- Також повідомляли, що була травмована одна цивільна людина. Зрештою кількість постраждалих у місті через ворожу атаку могла зрости.
- Окрім того, повітряна тривога також цього дня лунала по всій території України. Сирени вмикали через загрозу з боку російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". Тривога тривала близько 20 хвилин.