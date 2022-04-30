Росіяни готуються, щоб 9 травня накрити Луганщину артпідготовкою, – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, яка ситуація в області та що планує російська армія на 9 травня.

За його словами, в Луганській області відчувають посилення російської армії, проте в них "повзуча" тактика. Про це Сергій Гайдай повідомив в прямому ефірі телеканалу "Рада".

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Крім того, окупанти все повністю завалюють артилерійськими снарядами, реактивними комплексами, авіаударами, а також залучають гелікоптери.

Після цього російські війська намагаються або ротою, або батальйоном просуватися вперед. Для того, щоб захопити ще частини населених пунктів.

Плани окупантів на 9 травня

"Поки нічого не відбувається, але впевнений, що готуються до 9 травня. Для того, щоб вже на 9 – масово накрити нас артпідготовкою", – повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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