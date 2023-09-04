У них їх дуже багато, – військовий розповів, як росіяни використовують FPV-дрони

Російські окупанти мають багато дронів, які активно застосовують проти українських військових. Однак і захисники не сидять склавши руки.

Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов розповів 24 Каналу, як ворог застосовує безпілотники на фронті.

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"Дронів у них дуже багато, їм їх постійно підвозять", – зазначив Денисов.

Як російські окупанти застосовують дрони на фронті: дивіться відео 24 Каналу

Так, FPV-дронами росіяни ведуть аеророзвідку та атакують українську піхоту, а дронами-камікадзе, тими ж "Ланцетами", ганяються за нашою технікою.

Російські окупанти вчаться на своїх помилках

"Так, вони вчаться – це далеко не ті чмоні, над якими ми сміялись рік тому. Вони аналізують ситуацію на полі бою та доволі вправно використовують особливості місцевості для ведення бойових дій", – констатував Денисов.

Але й українські військові отримали неабиякий досвід бойових дій – іноді за страшну ціну. Вони роблять нестандартні ходи, які дають змогу потихеньку відтискати ворога вглиб території, яку він поки що контролює.

Російські окупанти зазнають втрат в Україні: останні новини

Протягом доби 2 вересня Сили оборони знищили 600 загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на "концерт до Кобзона" вирушило 264 660 росіян.

Ворог зазнає втрат не лише в особовому складі, а й у техніці. Так, на північному напрямку українські розвідники за допомогою дрона ліквідували російський комплекс спостереження "Аванпост". Бійці показали відео ураження.

Крім того, наші розвідники знищили станцію "Купол" та ЗРК "Бук" біля Сватового на Луганщині. Техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами та завдали удару дронами-камікадзе.