Росіяни у Мелітополі формують списки людей, ймовірно, готуються до псевдореферендуму, – мер
Ситуація у тимчасово окупованому Мелітополі стає напруженішою з кожним днем. Ймовірно, російські загарбники готуються до проведення псевдореферендуму.
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал. Однак спротив містян – незламний.
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Так, як він зазначив, декілька днів тому росіяни розпочали збирати списки людей у бібліотеці. Очевидно, роблять це під "благим наміром", однак ціль окупантів – інша.
Росіяни "прикриваються" і кажуть, що у зв'язку з тим, що у місті є 80% безробітних людей, вони нібито збирають анкетні дані про освіту, вік для того, щоб "допомогти з роботою".
Однак ми чітко розуміємо, що таким чином вони намагаються відновити реєстр тих людей, які сьогодні залишилися у місті Мелітополі, і використовувати його. Мабуть, на жаль, вони готуються до якогось "референдуму",
– пояснив мер міста.
Про це вже чули на деяких частинах тимчасово окупованого Херсону. Так само росіяни продовжують збирати дані і у Мелітополі.
Ситуація в Мелітополі: останні новини
- Російські окупанти намагаються загнати українських дітей у "школи". Ймовірно, вони хочуть вручити учням 9 та 11 класів атестати з двоголовою куркою і показати це на пропагандистському телебаченні.
- Загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях. Так, з музею в Мелітополі російські окупанти викрали колекцію скіфського золота.
- Тим часом росіяни продовжують красти та вивозити з тимчасово окупованих територій України продукти та інші товари. Водночас ввозять туди на продаж теж крадені українські товари з інших окупованих районів.
- Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти в місті поводяться з українцями, як НКВС. Вони не дозволяють їм виїхати з міста, у квартири тих, кому вдалось евакуюватись, поселяють невідомих людей, а також загарбники влаштовують голод.
- А аеродром поблизу окупованого Мелітополя став один з таких, де окупанти вирішили скупчити свою військову техніку.
Журналіст розповів про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя: дивіться відео