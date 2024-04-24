Доволі небезпечний засіб: які характеристики матиме модернізований росіянами "Шахед"

Росіяни продовжують атакувати "Шахедами" територію України, завдаючи шкоди інфраструктурним та цивільним об'єктам. Проте ворог намагається модернізувати ці дрони-камікадзе, і в цьому йому допомагає Китай.

Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що "Шахеди" розроблялися саме китайськими компаніями. Так само як у складі цих БпЛА є комплектовання з Китаю.

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Зменшиться дальність польоту

Пізніше Китай запустив виробництво "Шахедів в Ірані в режимі "копіпасту", щоб не потрапляти під санкції через продаж техніки. Також великовузлове збирання дронів відбувалось в Ірані.

Потім цей китайський дрон у вигляді "Шахеда" потрапив в Росію, де його називають "Геранью". Зараз китайці, які його розробляли, проводять модернізацію цього БпЛА,

– наголосив військовий експерт.

Зараз з "Шахеда" намагаються зробити боєприпас, яким можна керувати в реальному часі, а також буде збільшена його бойова частина. При цьому його корпус не буде змінено, а це можливо здійснити лише завдяки паливу.

Після модернізації він буде йти на відстань не до 1000 кілометрів, а на дальність прямого зв'язку 150 – 200 кілометрів із ретрансляторами. Таким "Шахедом" має керувати оператор. Росіяни намагаються впровадити в нього кілька блоків зв'язку за допомогою китайських спеціалістів.

Модернізований "Шахед" стане таким собі видом "Ланцета" з бойовою частиною приблизно 100 кілограмів. Нагадаємо, що "Шахед" летить по координатах, а "Ланцетом" керує оператор. Механізм управління оновленим "Шахедом" буде аналогічний тому, який має "Ланцет".

"Модернізований "Шахед" однозначно створить труднощі для України. Це буде доволі небезпечний засіб, і вже зараз потрібно готуватися протидіяти йому. Є декілька способів його ураження, зокрема за допомогою вогневого контакту, РЕБ", – зазначив Роман Світан.

Росіяни постійно модернізують "Шахеди"