Коли росіяни можуть вийти із Запорізької АЕС: політолог припустив, що підштовхне Путіна
Останнім часом з'являються ознаки того, що російські окупанти можуть піти із Запорізької АЕС. Поштовхом для цього може бути запровадження Заходом санкції проти держкорпорації країни-агресорки "Росатома". В такий спосіб росіяни будуть намагаються їх уникнути.
Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. На його думку, росіяни серйозно розглядатимуть можливість піти із ЗАЕС. Проте наразі це поки що чутки.
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Заблокувати "Росатом" буде непросто
На думку політолога, "Росатом" – складна структура, яка має власні проєкти в Європі, особливо в Угорщині та інших країнах.
Це конгломерат компаній, які вкоренилися в європейську структуру. Заблокувати їх буде непросто, але можливо. Всі розуміють, як це зробити,
– зауважив він.
Окупанти укріплюють оборону на Запоріжжі
На його думку, такі санкції мають бути введені. Проте зараз він не бачить серйозних моментів, які б свідчили, що росіяни збираються відходити з ЗАЕС.
"Щобільше, вони укріплюють лінію оборони у Запорізькій області. Як буде ситуація розгортатися далі – поки не відомо. Проте було б правильним рішенням для росіян – піти з Запорізької АЕС, – зауважив політолог.
Коли окупанти можуть піти із ЗАЕС: дивіться відео
Події довкола Запорізької АЕС: важливе
- 19 і 20 листопада на території Запорізької атомної електростанції було чутно понад 10 вибухів. Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили в штаб-квартиру Агентства, що, здавалося б, відновився обстріл як поблизу, так і на території найбільшої в Європі атомної електростанції. Команда МАГАТЕ також могла побачити деякі вибухи зі своїх вікон.
- 23 листопада, коли по всій країні вимкнулася електрика, й ЗАЕС залишилася без живлення, яке здійснюється по лінії "Дніпровська-750кВ" з правого берега Дніпра. Спрацювали автоматичні дизель-генератори, які почали подавати електрику на станцію. 24 листопада вдалося відновити енергопостачання: ЗАЕС почала отримувати енергію від української лінії.
- В Кремлі вирішили попередити світ про загрозу атомної аварії на Запорізькій атомній електростанції. Генеральний директор держкорпорації ворожого "Росатом" Олексій Лихачов заявив, що у Запорізькій АЕС існує ризик атомної аварії, Росія інформує про це світову спільноту.