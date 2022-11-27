Коли росіяни можуть вийти із Запорізької АЕС: політолог припустив, що підштовхне Путіна

Останнім часом з'являються ознаки того, що російські окупанти можуть піти із Запорізької АЕС. Поштовхом для цього може бути запровадження Заходом санкції проти держкорпорації країни-агресорки "Росатома". В такий спосіб росіяни будуть намагаються їх уникнути.

Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. На його думку, росіяни серйозно розглядатимуть можливість піти із ЗАЕС. Проте наразі це поки що чутки.

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Заблокувати "Росатом" буде непросто

На думку політолога, "Росатом" – складна структура, яка має власні проєкти в Європі, особливо в Угорщині та інших країнах.

Це конгломерат компаній, які вкоренилися в європейську структуру. Заблокувати їх буде непросто, але можливо. Всі розуміють, як це зробити,

– зауважив він.

Окупанти укріплюють оборону на Запоріжжі

На його думку, такі санкції мають бути введені. Проте зараз він не бачить серйозних моментів, які б свідчили, що росіяни збираються відходити з ЗАЕС.

"Щобільше, вони укріплюють лінію оборони у Запорізькій області. Як буде ситуація розгортатися далі – поки не відомо. Проте було б правильним рішенням для росіян – піти з Запорізької АЕС, – зауважив політолог.

Упродовж останніх декількох тижнів Енергоатом фіксує ознаки того, що російські терористи можуть збиратися залишити територію атомної електростанції. Проте експерти переконані, що довіряти ворогу не варто. Наразі окупанти намагаються знищити будь-яке обладнання, яке можна буде використати для термінового включення атомної електростанції в українську мережу.

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