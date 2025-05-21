Росіяни наказують розстрілювати українських бійців, які здаються в полон: докази

CNN опублікували підтвердження того, що росіяни справді наказують убивати тих українських воїнів, які вирішили здатися в полон. Таким чином, Україна має докази порушення міжнародного права ворогом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Які є підтвердження того, що росіяни вбивають українських полонених

Росіяни чинять воєнні злочини. Українські розвідники перехопили радіозапис такого випадку та передали його західним журналістам. Це аудіо збігається із записаними на дрон кадрами імовірної страти українських військових на Запоріжжі торік у листопаді. Мова про село Малоданилівка.

Представник західної розвідки повідомив CNN, що він переглянув аудіофайли перехоплень і "визнав їх автентичними, достовірними та відповідними раніше задокументованим жорстоким стратам. Очевидно, що солдат отримав наказ стратити українських солдатів, які здалися".

Ця ситуація збігається з попередніми випадками страт українських воїнів. І українська сторона, і західна розвідка говорять: вочевидь, існує директива російського командування "вбивати українських солдатів, які здалися або перебувають у процесі здачі".

На радіоперехопленні чутно, як росіянин 6 разів наказує розправитися з українськими військовими.

Запитайте, хто командир. Хто командир? Запитайте. Візьміть командира в полон і вбийте всіх інших. (...) Хтось, с***, дайте відповідь, ці негідники здаються чи ні?

– каже окупант.

Це спланована політика ворога. Морріс Тідболл-Бінц, спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт, страт без належного судового розгляду або свавільних страт вважає: розстріли не відбувалися би так часто, якби Путін не віддав наказ убивати полонених. Це серйозне порушення міжнародного права.

Вбивства розслідує українська прокуратура. З 2022 року задокументували вже 268 страчених полонених.

СБУ встановила, що до розстрілу причетний "Штурмовий підрозділ" 394 мотострілецького полку 5 загальновійськової армії Росії. Його бійців підозрюють і в тому, що вони відтяли голову українському полоненому.

Коли Росія відповість за злочини

У США не всі можуть назвати Путіна воєнним злочинцем. Рубіо, наприклад, не зміг. На відміну від Бессента.

Та вже наступного року може розпочати роботу спеціальний трибунал щодо злочинної агресії проти України. Судитимуть тих, хто планував і готував війну проти України, керував нею. Тобто Путіна, його найближче оточення – і його друзів з Білорусі та КНДР.