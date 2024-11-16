Путін не хоче дратувати Трампа: Світан припустив, які ворожі атаки слід очікувати українцям

Зараз до 90 ракет "Калібр", імовірно, зосереджено на російських кораблях у Чорному та Каспійському морях. Росія могла б застосувати їх найближчим часом. Однак Путін наразі вичікує.

Такою думкою поділився з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, припустивши, чи можливі масовані удари до інавгурації Дональда Трампа. Також президент України вважає, що росіяни нарощують свої сили та виробництво ракет. Тому українцям потрібно готуватися до того, що ворог спробує влаштувати блекаути.

До теми Путін почав відлік: коли Росія може завдати масованого удару по Україні

Можуть запустити 100 – 120 ракет

Світан пояснив, що росіяни мають можливість накопичувати ракети, адже вони їх виготовляють. Ту кількість, яку вони зробили, окупанти або використовують, або відправляють на склад.

Тому, на його думку, не можна давати ворогу перепочинок у війні, тому що тоді він продовжить накопичувати усе озброєння – не тільки ракети.

Зверніть увагу! Загальна кількість "Калібрів" у ворога, за словами Романа Світана, – понад 100. "Калібр" – це крилата ракета морського старту, які відстрілюють, переважно, ракетні катери та фрегати. Навіть у кращі часи, коли у росіян була на плаву третина Чорноморського флоту, загальна кількість пусків була не більше 30 – 40.

Не думаю, що вони одразу 90 "Калібрів" використають – можливо до 30. Також росіяни можуть запустити крилаті та балістичні ракети – до 60 – 70 одиниць. Загальний максимальний пуск ракет, імовірно, буде близько 100 – 120 – завдяки ще й ракетам авіаційного базування – Х-59/69,

– зауважив військовий експерт.

До того ж ворог може запустити 100 – 150 "Шахедів". Зараз він використовує велику кількість цих безпілотників, хоч половина з них – оманки.

Усіма цими засобами противник може здійснити масовану атаку по території України, однак, за словами полковник ЗСУ в запасі, навряд чи це буде зараз.

Думає, що Трамп прикриє

"Путін зараз не буде дратувати Трампа. Атаки з боку росіян будуть, але не масовані. Путін сподівається на те, що Трамп з 21 січня 2025 року натисне на українське керівництво з метою заморозити бойові дії", – припустив Роман Світан.

Саме тому, як зазначив військовий експерт, Путін кидає усі резерви, стираючи армію та використовуючи усю техніку, щоб до 21 січня добігти до якоїсь межі. А далі, як думає Путін, Трамп його прикриє заморожуванням бойових дій від зворотних контратакувальних дій української армії.

До слова, керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що зараз росіяни накопичили 117 крилатих ракет Х-101. Їх вистачить приблизно на два масованих обстріли. Водночас через санкції та певні проблеми у ВПК виробництво ракет у противника сповільнилося. Тому він інтенсивніше використовує "Шахеди".