Росіяни намагаються наростити військову присутність на Зміїному

У Міністерстві оборони України повідомили, що російські окупанти знову намагаються наростити військову присутність на острові Зміїний. Росіяни хочуть заблокувати морські комунікації України.

Як повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій.

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Росіяни намагаються наростити війська на Зміїному

Крім того, російські війська ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку.

Також ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний,

– наголосив Мотузяник.

Він пояснив, що мета російських окупантів – блокування морських комунікацій України,

Нагадаємо, що розвідка Великої Британії 11 травня повідомила, що бої на острові Зміїний продовжуються. Росія намагається посилити свій слабко захищений гарнізон.

Міноборони про ситуацію в Криму

У Міноборони України також заявили, що противник посилює систему ППО на західному узбережжі півострова Крим. Зокрема, в районі Чорноморське, – мис Тарханкут, – вороги розгорнули зенітну ракетну батарею ЗРК С-300В.

Бої за острів Зміїний: важливі новини

Український острів росіяни атакували з кораблів ще 24 лютого. Прикордонники та Збройні Сили України мужньо тримали оборону.

Українські захисники відмовились здати острів окупантам, а після цього зв'язок із військовими Зміїного зник. Територію окупували, а захисників Зміїного взяли у полон.

Активні бойові дії за острів відновилися 26 квітня. Тоді ЗСУ завдали удару по ворожих позиціях.

Вже 30 квітня українські військові знову атакували росіян на острові, із повітря. Тоді вдалось знищити 42 рашистів , 3 зенітні установки, одну "Стрілу-10" та техніку для зв'язку.

, 3 зенітні установки, одну "Стрілу-10" та техніку для зв'язку. Наступного дня, 1 травня, захисники України здійснили ще одну успішну атаку на Зміїному., розбили 3 зенітні установки та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

До острова Зміїний 2 травня підплили 2 російські катери типу "Раптор". За допомогою Bayraktar українські воїни майстерно ліквідували ворожі судна.

Крім того, військовослужбовці з оперативного командування "Південь" продемонстрували відео із моментом влучання у військову техніку ворога.

Відразу після цих подій росіяни розпочали рятувальну операцію на острові.

За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, зараз біля острова точаться авіаційні баталії. Участь у повітряних боях беруть десятки літаків.

Українські захисники острова Зміїний повідомляють, що в акваторії Чорного моря росіяни зазнають втрат як у своїх "острівних" силах, так і на суднах.

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