Ворог наступав трьома батальйонами: на Авдіївському напрямку відбуваються важкі бої
Українські захисники не припиняють мужню боротьбу з російськими окупантами. Минулої доби важка ситуація була, зокрема, на Авдіївському напрямку. Ворог завдавав масованих обстрілів по позиціях та селах з цивільним населенням.
Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Росіяни намагалися наступати трьома батальйонами та застосовували удвічі більше техніки.
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Ситуація на Авдіївському напрямку
Минула доба була дуже важкою для українських захисників. З ночі російські окупанти почали працювати по їх позиціях, а вже на ранок били по самому місту. Під вогнем опинилися населені пункти сусідньої громади.
"Росіяни били по усім селам Очеретинської громади. Дуже багато було обстрілів. По тих населених пунктах, які не мають жодного стосунку до логістики, наприклад, до лінії фронту – просто села, де мирні і немає жодного військового, вони їх накривали. Це був шок, бо такого, мабуть, узагалі не було з початку повномасштабної війни", – відзначив начальник Авдіївської міської військової адміністрації.
Віталій Барабаш про ситуацію на Авдіївському напрямку: дивитись відео
Цієї ночі бої не вщухали на позиціях. Ворог продовжував обстріли – гатив зі ствольної артилерії, РСЗВ "Град". Було чутно стрілецькі бої на півночі та півдні.
Є зведення – трьома батальйонами наступав ворог. Це майже 1800 людей. Навіть якщо вони не у повному складі наступали, це однаково дуже багато людей. Такого не було на нашому напрямку з початку війни,
– підкреслив Барабаш.
Також ворог застосовував удвічі більше техніки. За словами Віталія Барабаша, раніше окупанти могли залучати максимально 25 одиниць, то цього разу використали більше 50. Окупанти завдавали ударів і за допомогою авіації – їх було здійснено більше 20.
"Дуже багато сконцентровано з боку росіян і техніки і особового складу. Вони розуміють, що на Бахмуті їм уже нічого не світить. Незабаром вони там будуть дуже сильно "відгрібати", це не за горами. Їм треба якісь перемоги. Поруч Авдіївка – чому б її не взяти. Дуже багато ДРГ за останній місяць працювало по нашому напрямку. З різних боків вони намагалися заходити і шукати якісь шпаринки", – пояснив він мотиви ворога.
Але українські захисники дають відсіч. Окупанти отримали потужну відповідь. Бійці ЗСУ тримають позиції.
"З 2014 року Авдіївка – це форпост нашої оборони і так просто її не візьмеш. Звісно, такими масованими силами вони (росіяни – 24 Канал) ніколи не наступали. Хлопці готові, хотів би подякувати їм. Вони відбили атаки, позиції не втрачені, всі героїчно б'ються", – додав Віталій Барабаш.
Станом на ранок 11 жовтня на Авдіївському напрямку фіксувалися поодинокі прильоти в стару частину міста та центральну. Відбувся один масований обстріл по приватних оселях, де немає жодного військового. Росіяни били зі ствольної артилерії.
Ситуація на сході: останні новини
- В американському Інституті вивчення війни пояснюють активізацію росіян на Авдіївському напрямку бажанням відтягнути українські сили від Роботиного. За їхніми даними, росіяни зосередили там нерегулярні сили: 1-ий армійський корпус так званої "ДНР" та додаткові добровольчі формування.
- Натомість у Силах оборони підкреслюють, що активізацією біля Авдіївки росіяни намагаються показати бодай якісь "успіхи". Але результату з цього немає – бійці ЗСУ відбили всі ворожі атаки та не допустили втрат рубежів й позицій. За попередніми даними, знищено 4 ворожі танки та пошкоджено ще 2.
- На Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки біля Андріївки та Кліщіївки. Продовжують вести штурмові дії південніше Бахмута. В районі Мар'їнки та Красоногорівки українські сили оборони успішно відбили 10 атак ворога.
- За минулу добу російські окупанти втратили ще 820 бійців особового складу та чимало техніки. Зокрема, знищено 91 броньовану машину та 34 танки.