Росіяни намагаються оточити ЗСУ в районі Лисичанська та Сєверодонецька
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові намагаються оточити Збройні Сили України в Луганській області. Ворог протягом 13 червня вів штурмові дії на Сєвєродонецькому напрямку.
Росіяни здійснюють перегрупування підрозділів на Донецькому напрямку
Оперативну інформацію про ситуацію на Сході повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ. Там розповіли про ситуацію на Донецькому напрямку.
До речі Сєвєродонецьк поламає вам усі зуби, – Гайдай спростував фейк окупантів про "блокаду"
Як ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів:
- Лисичанськ;
- Привілля;
- Сєверодонецьк;
- Борівське.
Карта бойових дій / Скриншот із Liveuamap
Також зазначається, що на Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання.
Ворог штурмував Сєверодонецьк
Російське військове керівництво кинуло всі сили, щоб захопити Сєвєродонецьк. У Генштабі ЗСУ повідомили, що 13 червня окупанти не відмовилися від своїх цілей і продовжили штурмові дії на Сєвєродонецькому напрямку.
Мета війська агресора незмінна – встановлення повного контролю над обласним центром Луганської області Сєвєродонецьком.
До теми У Сєвєродонецьку росіяни зазнають втрат у піхоті і просуваються лише завдяки штурмовій авіації
Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог здійснив наступ на позиції українських військ у районі Метьолкіного, але не мав успіху.
У Сєвєродонецьку надалі напружена ситуація
- У Сєвєродонецьку наразі одна з найбільш напружених ситуацій на фронті. Після того, як росіяни окупували 95% території Луганської області, вони зосередилися на захопленні Сєвєродонецька.
- Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що Росія кинула до семи БТГ на захоплення Сєвєродонецька. Наприкінці весни збройні сили Росії таки прорвали оборону наших захисників, після чого в місті тривають вуличні бої.
- Росія намагається відрізати Сєвєродонецьк від підконтрольної українському уряду території. Для цього окупанти знищують мости. Перший міст, який сполучає Сєвєродонецьк і Лисичанськ, війська агресора зруйнували у травні.
- Про знищення другого мосту стало відомо 12 червня. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти зруйнували міст, який веде до Сєвєродонецька. За його словами, якщо росіяни знищать третій міст, який перебуває в аварійному стані, то місто буде відрізано.
- Зазначимо, що ситуація у Сєвєродонецьку розвивається динамічно й ініціатива переходить з рук в руки. Станом на 13 червня відомо, що окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька. Повідомлялося, що росіянам вдалося відтіснили Збройні Сили України з центру міста.
Дізнайтесь більше – у Сєвєродонецьку росіяни зазнають втрат у піхотних підрозділах: дивіться відео