Росіяни намагаються оточити ЗСУ в районі Лисичанська та Сєверодонецька

Російські військові намагаються оточити Збройні Сили України в Луганській області. Ворог протягом 13 червня вів штурмові дії на Сєвєродонецькому напрямку.

Росіяни здійснюють перегрупування підрозділів на Донецькому напрямку

Оперативну інформацію про ситуацію на Сході повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ. Там розповіли про ситуацію на Донецькому напрямку.

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Як ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів:

Лисичанськ;

Привілля;

Сєверодонецьк;

Борівське.



Карта бойових дій / Скриншот із Liveuamap

Також зазначається, що на Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання.

Ворог штурмував Сєверодонецьк

Російське військове керівництво кинуло всі сили, щоб захопити Сєвєродонецьк. У Генштабі ЗСУ повідомили, що 13 червня окупанти не відмовилися від своїх цілей і продовжили штурмові дії на Сєвєродонецькому напрямку.

Мета війська агресора незмінна – встановлення повного контролю над обласним центром Луганської області Сєвєродонецьком.

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Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог здійснив наступ на позиції українських військ у районі Метьолкіного, але не мав успіху.

У Сєвєродонецьку надалі напружена ситуація

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