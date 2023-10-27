Росіяни на аеродромі в Криму намалювали графіті МіГ-31: для чого це окупантам
Джерело:MT Anderson
Російські військові, ймовірно, намагаються приховати свої літаки МіГ-31 у Криму від потенційних ударів України. Для цього окупанти використовують маскування.
OSINT-розслідувач MT Anderson опублікував супутниковий знімок аеродрому "Бельбек" в окупованому Севастополі. Як свідчить знімок від 26 жовтня, росіяни, ймовірно, намалювали на аеродромі графіті чотирьох винищувачів МіГ-31.
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На аеродромі "Бельбек" зафіксовано 4 МіГ-31
На лінії польоту можна побачити додаткові чотири одиниці винищувачів МіГ-31. OSINT-розслідувач звернув увагу на відсутність тіней.
На його думку, ймовірно, російські військові використовують ангари, аби захистити чи сховати власну авіацію.
Графіті чотирьох винищувачів МіГ-31 на аеродромі "Бельбек" / Фото MT Anderson
МіГ-31 в Криму: що відомо
- OSINT-розслідувач MT Anderson публікував супутникові знімки, на яких зафіксовано на аеродромі "Бельбек" чотири винищувачі МіГ-31.
- Не відомо, якої модифікації МіГ-31 Росія перекинула в окупований Крим. Зауважимо, що носієм аеробалістичних ракет "Кинджал" є МіГ-31К.
- Поява в окупованому Криму літаків МіГ-31 збіглася у часі з брязканням зброї з боку лідера Росії Владіміра Путіна.
- Він заявляв, що Повітряно-космічні сили Росії за допомогою літаків МіГ-31 постійно патрулюватимуть нейтральний простір над Чорним морем.
- На страшилки Путіна відреагував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він заявив, що патрулювання МіГ-31К у Чорному морі кардинально нічого не змінює для Сил оборони України.
- За словами Ігната, російські літаки й так патрулюють у Чорному морі, а також загрожують Україні з Півдня та Півночі ракетами й авіабомбами різного типу.
- Відтак, спікер Повітряних Сил ЗСУ висловив припущення, що погрози Путіна спрямовані на адресу країн НАТО.
- У розвідці Британії, аналізуючи погрози Путіна, дійшли висновку, що заяви диктатора відповідають типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором. Також у розвідці розкритикували ракету "Кинджал", яку вихваляє російська пропаганда.