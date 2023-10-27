Росіяни на аеродромі в Криму намалювали графіті МіГ-31: для чого це окупантам

Російські військові, ймовірно, намагаються приховати свої літаки МіГ-31 у Криму від потенційних ударів України. Для цього окупанти використовують маскування.

OSINT-розслідувач MT Anderson опублікував супутниковий знімок аеродрому "Бельбек" в окупованому Севастополі. Як свідчить знімок від 26 жовтня, росіяни, ймовірно, намалювали на аеродромі графіті чотирьох винищувачів МіГ-31.

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На аеродромі "Бельбек" зафіксовано 4 МіГ-31

На лінії польоту можна побачити додаткові чотири одиниці винищувачів МіГ-31. OSINT-розслідувач звернув увагу на відсутність тіней.

На його думку, ймовірно, російські військові використовують ангари, аби захистити чи сховати власну авіацію.



Графіті чотирьох винищувачів МіГ-31 на аеродромі "Бельбек" / Фото MT Anderson

МіГ-31 в Криму: що відомо