Росіяни не готові, – Жданов назвав головну причину успішного контрнаступу на Півдні

На Півдні Збройні Сили України поступово витісняють російських окупантів із Миколаївщини, а також просуваються на Херсонщині.

Головним чинником просування ЗСУ стало те, що російські солдати не готові вмирати за український Херсон. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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На його думку, для нас це може стати приємною несподіванкою.

Коли ми почнемо потужно наносити вогневе ураження російським солдатам, вони не будуть готові до самопожертви заради захисту тих рубежів, які сьогодні вони утримують,

– пояснив Олег Жданов.

"Херсонці молодці! Вони зберегли таку стійкість, тримаються вже стільки днів. Їх патріотизм вражає!", – додав військовий експерт Олег Жданов.

Яка ситуація на тимчасово окупованих територіях: останні новини

Українські військові завдають авіаційних ударів по окупантах, вибиваючи їх з Миколаївщини. Вранці 15 червня влучно атакували район скупчення противника. Втрати росіян ще уточнюють.

Окупанти перетворюють ошатні та квітучі українські села на випалену землю. Під ворожими снарядами руїнами стають домівки людей, які до приходу "русского міра" жили щасливо.

Ймовірно, російські окупанти готуються приєднувати Херсонську область до тимчасово окупованого Криму. У загарбників є кілька ідей щодо того, які території куди приєднувати. Про це повідомив херсонський активіст Володимир Молчанов.

У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні місцеві продовжують закликати ворога повертатися назад у Росії, поки не пізно. Партизани нагадують окупантам, що ЗСУ вже близько, тож незабаром загарбники пошкодують, що прийшли на нашу землю.

Мер Мелітополя повідомив радісну новину з фронту. За його словами, українські військові максимально наблизилися до захопленого Херсона.

У Херсонській області долітався ворожий гвинтокрил. Українські військові збили його з переносного зенітного ракетного комплексу, полагодити його ворогам вже не вдасться.

На Південнобузькому напрямку російські війська ведуть оборону. Окупанти продовжують здійснювати фортифікаційне обладнання своїх позицій.

За словами Олексія Громова, наразі російські окупанти на Запорізькому, Миколаївському та Криворізькому напрямках ведуть позиційну оборону. Ворог здійснює вогневе ураження по підрозділах наших захисників і захисниць, зосереджуючи свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Півдні нашої держави.

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