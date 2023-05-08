Росіяни не втримають оборону, коли ЗСУ активізують дії, – військовий оглядач
Керівник української розвідки Кирило Буданов наголосив, що росіяни не мають ресурсів піти в наступ будь-де в Україні, але мають їх, щоб оборонятися. Проте з обороною вони теж мають проблеми.
Про це він 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що окупанти мають можливість тримати оборону, але проводити масштабні наступальні дії по всій лінії фронту, з захопленням областей, районів та навіть великого міста вони вже давно не спроможні.
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Не вистачає вміння
Коваленко зазначив, що ворог орієнтується на невеликі локації та вузькі напрямки – не більш того.
Тримати оборону в форматі оперативної паузи або інших факторів чи подій, що стагнують, вони можуть,
– підкреслив військово-політичний оглядач.
Однак інша ситуація складається, коли починається активізація бойових дій, як це було на північному плацдармі.
"Чи змогли російські окупанти утримувати Київську, Чернігівську та Сумські області? Хоча в Київській та Чернігівській вони починали в лісах досить серйозно окопуватись. Ні, не змогли",
– стверджую він.
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Співрозмовник також нагадав, що коли розпочався контрнаступ на Харківщині, ворог не зміг перейти до оборони.
Коли українські сили почали сценарій по повільному витісненню загарбників з правобережної Херсонщини, вони перейшли до оборони. Однак вона не була успішною. Окупанти були вимушені залишити свої позиції, поки взагалі не втекли з правобережної Херсонщини,
– зауважив оглядач.
Олександр Коваленко впевнений, що кожного разу, коли Збройні Сили України активізують свої дії, росіяни не можуть довго тримати оборону.
"Для цього їм не вистачає, мабуть, вміння", – резюмував він.
Ситуація на фронті в очікуванні контрнаступу ЗСУ
- На 8 травня найактивніші бойові дії тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Також окупанти обороняються на Півдні України. Загалом протягом доби українські військові дали відсіч 55 атакам ворога на цих ділянках фронту.
- За минулу добу наша авіація завдала 8 ударів по ділянках зосередження особового складу та військової техніки росіян. Крім того, був уражений зенітно-ракетний комплекс загарбників.
- Українські військовослужбовці уразили 2 ударних та 6 розвідувальних безпілотників ворога. Також завдано ударів по 2 пунктам керування, 2 районам розташування озброєння та військової техніки і 3 складам боєприпасів загарбників.