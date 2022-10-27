Росіяни не збираються покидати Херсон, – Зеленський

Окупанти не готові залишати Херсон. Ба більше, їхня "підготовка" до виходу є інформаційною операцією.

Таку думку в інтерв'ю італійському ЗМІ Corriere della Sera висловив президент України. Водночас Володимир Зеленський наголосив, що загарбники знають, що не зможуть вийти з оточення в Херсоні, якщо наші воїни досягнуть там успіху.

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"Це інформаційна атака"

Я не бачу, щоб вони (окупанти – 24 канал) бігли з Херсона. Це інформаційна атака. Я не можу розголошувати все. Це атака, щоб ми пішли туди, забрали людей з інших небезпечних напрямків туди,

– наголосив президент.

Раніше окупаційна влада Херсонщини заявила про "переселення" на лівий берег Дніпра. Президент запевнив, що це "театр". Пояснив, що найбільше підготовлені російські солдати не виїхали. Вони залишаються на своїх місцях. "Ми бачимо це і не віримо їм", – підкреслив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що окупанти не хочуть зупинятися, як і не планували на початку війни. "У них тільки один план – окупувати всю територію України", – підкреслив президент.

Українські воїни звільнять Херсон від загарбників

Володимир Зеленський переконаний, що Україна обов'язково зможе деокупувати Херсон. Однак, це зробити складно, бо, на відміну від Росії, ми думаємо про своїх людей.

Для неї неважливо, скільки людей помруть завтра. А для нас це дуже важливо, ми не можемо так чинити. Не можемо сказати: "Ідіть туди і помирайте",

– підкреслив президент.

Та додав, що наразі ми шукаємо шлях та просимо допомоги у партнерів. Зокрема, треба більше броньованої техніки. Все аби зберегти більше наших людей.

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Коротко, що відбувається на Херсонщині

В Інституті вивчення війни заявили, що російські військові готують Херсон та Нову Каховку до вуличних боїв.

Так, станом на 26 жовтня противник готувався до оборони на західному та східному берегах Дніпра. Дослідники вважають, що росіяни не планують довго утримувати місто.

Однак, в ОК "Південь" зазначили, що з серпня загарбники потужно укріпилися в Херсоні. Бійці російського диктатора отримали наказ тримати місто до останнього.

До речі, частина російських військ втікає з правобережжя Херсонщини. Військовий експерт Ігаль Левін у коментарі 24 каналу зазначив, що таким чином окупанти намагаються врятувати частину своєї армії. Водночас у місто завозять "мобіків".

зазначив, що таким чином окупанти намагаються врятувати частину своєї армії. Водночас у місто завозять "мобіків". У Генштабі ЗСУ вважають, що під час відходу з правого берега окупанти можуть підірвати житлові масиви.

18 жовтня командувач вторгненням Суровікін заявив про "непрості рішення" щодо Херсону. Одразу після цього гауляйтер Сальдо повідомив про "добровільне переміщення" жителів на лівий берег Дніпра. Міський голова Мелітополя заявив, що це черговий прояв геноциду.

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