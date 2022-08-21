Нічний обстріл Нікополя: на підприємстві виникла пожежа, "демілітаризовано" школу та зупинку
Джерело:ОК "Південь"
російські вбивці о 1 ночі 21 серпня вдарили по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Вони використали важку ствольну артилерію.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь". росіяни пошкодили низку цивільних об'єктів у Нікополі.
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"Внаслідок влучань на одному з підприємств сталася пожежа, знищено обладнання. У місті понівечена школа, зупинка транспорту, один житловий будинок зруйнували, зо два десятки – пошкодили. Вивели з ладу газогони та лінії електропередач", – розповіли у "Півдні".
Ще одна атака
Нікопольський район страждав від обстрілів і 19 серпня. росіяни випустили у житлові квартали Марганця 5 снарядів та пошкодили низку будівель. Крім цього, вивели з ладу лінію електропередач.
Окупанти поранили чотирьох людей. Мовиться про 40-річного чоловіка та 18-річну дівчину. Згодом до лікарів звернулися жінки 32 та 78 років.
Ще одна громада на Дніпропетровщині страждала від атак "Градів". Мовиться про Мирівську. росіяни цілились у психоневрологічний інтернат. Загарбники знищили його. Також пошкодили 5 будинків. На щастя, ніхто не постраждав.
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Ракетні обстріли українських територій: останні новини
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