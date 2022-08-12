Прилетіли ракети та щось вибухнуло: що росіяни кажуть про події в Криму
Джерело:ГУР МО
Після атаки 9 серпня по авіабазі окупантів в Саках, росіяни вже не такі впевнені у заявах про безпеку на півострові. Вони намагаються дізнатися причину вибухів.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Їм вдалося перехопити розмову росіян про вибухи у Криму.
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Про що мовиться у перехоплення
російський військовий розмовляє зі знайомою про атаку по авіабазі в Саках. Жінка говорить, що від 11 бригади майже нічого не залишилося, а тих, хто вижив, переведуть деінде.
Окупант підтверджує її слова і каже, що бригаду можуть розформувати, оскільки залишилася менша частина військових. Жінка зазначила, що, за версією ЗМІ, об'єкт вибухнув, а місцеві не погоджуються, бо заявляють – бачили у небі ракети.
"Кажуть, що видно було, як летіли ракети. Хіба так щось може підірватися? Начебто це справді прилетіли ракети HIMARS", – сказала росіянка.
розмова окупанта зі знайомою: дивіться відео
Удар по пропаганді
Британське видання Guardian прирівнює знищення авіабази у Саках до затоплення крейсера "Москва". Свідками вибухів були люди, які відпочивали на пляжі. Вони сприятимуть поширенню паніки.
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Що відомо про вибухи у Новофедорівці: коротко
- Про вибухи на авіабазі окупантів стало відомо 9 серпня. Саме з цього об'єкта злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.
- За словами позаштатного радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, на момент вибухів в Саках перебували 13 Су-30СМ, 12 Су-24МР, 6 гелікоптерів та 1 Іл-76.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що в аеродромі здетонував склад артилерійських боєприпасів.
- Після інциденту тисячі росіян в паніці почали виїжджати з Криму. Раніше окупаційна влада півострова запевняла, що має найнадійніше ППО.
- Через паніку утворилися затори. Росіяни записували сльозливі відео, як їм не хочеться їхати на батьківщину.