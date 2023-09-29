Обстріл коксохімічного заводу в Авдіївці: які наслідки терористичної атаки ворога
Вдень 28 вересня російські окупанти завдали чергового авіаудару по коксохімічному заводу в Авдіївці Донецької області. Тоді на підприємстві спалахнула пожежа.
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів в ефірі телеканалу "Рада" про наслідки терористичної атаки ворога.
До вашої уваги Росіяни вдарили ракетами по коксохімічному заводу в Авдіївці: там палає нафталін
"Крім того, що завдано чергового збитку заводу та удару по промисловій інфраструктурі, більше серйозної шкоди немає. Коли горіло, кілька годин підіймався стовп чорного диму – це дало певної екологічної шкоди", – зазначив Барабаш.
За його словами, нафталіну на заводі залишалось не дуже багато – його вивезли ще рік тому. Залишки цієї речовини і дали такий чорний дим. На щастя, жодна людина не постраждала.
В ефірі "Радіо Донбас.Реалії" Барабаш зазначив, що навряд чи вдасться відновити коксохім після таких прильотів. Хоча ще кілька місяців тому керівництво заводу на це сподівалось.
Яка ситуація в Авдіївці
У прифронтовому місті жодного дня тиші. Російські окупанти постійно обстрілюють не лише українські позиції навколо населеного пункту, а й цивільних усередині.
Станом на ранок 29 вересня в Авдіївці залишається 1641 особа. Евакуація дуже повільна – минулого тижня зголосилось лише п'ятеро. Однак більшість таки збирається виїхати перед зимою.
Місто активно готується до опалювального сезону, якщо це так можна назвати. Нічого, окрім дров і буржуйок, наразі запропонувати неможливо.
Чи рухається фронт біля Авдіївки
- На початку вересня українські військові частково звільнили Опитне на південь від Авдіївки. Повне повернення селища може відкрити шлях до Донецького аеропорту.
- Опитне важливе ще й тим, що ворог концентрував там свої сили та запускав звідти свої ДРГ. Після звільнення частини селища росіяни були в істериці і навіть відмовлялись рухатись цим напрямком.
- Однак країна-агресорка не залишає спроб захопити Авдіївку. Протягом останніх кількох днів ворог кидає невеликі штурмові групи з півночі та півдня, але безрезультатно.