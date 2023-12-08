Страшні руйнування: відео з Харкова, який оговтується після ракетної атаки
Росіяни у ніч проти 8 грудня знову обстріляли Харків ракетами С-300. Приблизно о 3 годині ночі більшість містян прокинулися від вибуху. Впродовж пів години у місті пролунало 6 потужних вибухів.
Про важку ніч у Харкові розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Вона зауважила, що востаннє ракетами С-300 росіяни били по Харкову в листопаді. Тоді теж постраждав Шевченківський район міста, так само як і цієї ночі.
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Деталі нічного обстрілу Харкова
Російські загарбники запускали ракети з території Бєлгородської області Росії. За попередніми даними, одна з ворожих ракет залишилася на Бєлгородщині.
Потужна атака. Давно в нас такого не було,
– зазначила Черненко.
Під час атаки вночі 8 грудня постраждав Шевченківський та Холодногірський райони міста. В обох випадках окупанти атакували житлові квартали.
Хаотичні, інтенсивні удари,
– наголосила кореспондентка 24 Каналу з Харкова.
Внаслідок російського обстрілу двоє людей були поранені. 36-річна жінка відмовилася від госпіталізації. Медики надали їй допомогу на місці. А от чоловіка 25 років, який також постраждав внаслідок удару, госпіталізували. За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, на момент госпіталізації чоловік перебував у стані середньої важкості.
Дивом обійшлося без більшої кількості жертв, адже ворог атакував цивільні багатоквартирні будинки. Багато вибито вікон, повилітали рами. Понівечено понад 25 приватних автівок,
– мовила Черненко.
Вибуховою хвилею пошкоджено освітній заклад Харкова. У кварталах, які постраждали від удару, зникало тепло та були перебої з електропостачанням, але зараз все активно відновлюють.
Наслідки російського обстрілу Харкова вночі 8 грудня / Фото: 24 Канал
"На одному з місць прильоту працював живий мурашник. Я думаю, що більша частина робіт там закінчилася. Швидко закрили вікна, тому що дуже холодно. Приїхали волонтери з різних організацій, щоб допомогти людям", – додала кореспондентка 24 Каналу з Харкова.
Як місто відновлюється після російської атаки: дивіться відео
Яка ситуація в області
У ніч проти 7 грудня під ударом була також й Харківська область. Зокрема, росіяни били по селу Подоли в Куп'янському районі. Постраждало троє людей – чоловік та дві жінки.
Крім цього, після опівночі окупанти завдали удар керованої авіабомбою по Курилівці. Внаслідок обстрілу в п'ятиповерхівці сталася потужна пожежа. Там вигоріло два верхніх поверхи.
Що відомо про останню російську атаку по Україні
- Вночі російські загарбники запустили 7 дронів типу "Шахед" з Приморсько-Ахтарську. Всі безпілотники летіли на Дніпропетровщину. Повітряні сили збили 5 ворожих цілей.
- Саратівської області Росії вранці 8 грудня росіяни підняли у повітря 7 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. О 6:30 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Кілька груп ракет полетіли на Павлоград, а інша звернула на Захід України. Частина ворожих цілей попрямувала на Київ.
- Унаслідок ракетного удару по Павлоградському району одна людина загинула, а четверо отримали поранення. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних.
- Загалом тривога тривала майже 3 години. Окупанти випустили 19 крилатих ракет X-101 та X-555, з них 14 збили сили ППО.