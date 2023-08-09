Окупанти влучили у дитсадок в Херсоні: є поранений

Окупанти продовжують воювати проти мирного населення. Цього разу під ударом артилерії опинився дитсадок у Херсоні.

Росіяни 9 серпня поцілили по території дитячого садка у Херсоні. За фактом чергового обстрілу прокуратура розпочала провадження.

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Внаслідок обстрілу поранено дідуся

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 9 серпня 2023 року близько 11:40 ворожа здійснила мінометний обстріл міста Херсон. Окупанти поцілили по території дитячого садочка в одному із мікрорайонів обласного центру.

Внаслідок обстрілу травму голови отримав 72-річний чоловік.

Також пошкоджено будівлю дошкільного навчального закладу.

Зараз проводяться всі заходи, необхідні для фіксування злочину.

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