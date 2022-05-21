Росіяни обстріляли школу у Сєвєродонецьку: загинула жінка та її син
Джерело:МВС України
Поліцейські 20 травня зафіксували 35 обстрілів населених пунктів Луганщини, які здійснили російські війська.
Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені місцеві мешканці. Серед них волонтер, який зазнав травмувань.
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Також пошкоджено 58 об’єктів інфраструктури, приватні та багатоповерхові будинки, господарчі споруди.
Обстріл будинків / Фото Національна поліція
Відомо, що під час артилерійського ворожого обстрілу в місті Сєвєродонецьк снаряд потрапив у будівлю загальноосвітньої школи. Жінка 65 років та її син 44 років – загинули. Ще декілька громадян отримали мінно-вибухові травми та були госпіталізовані до медичного закладу.
Крім цього, окупанти поцілили в підприємство, через що сталося займання одного з приміщень.
Наслідки російського обстрілу / Фото Національна поліція
Попри складні умови війни працівники поліції продовжують утримувати правопорядок, розкривати злочини, а також займаються евакуацією та доставкою гуманітарної допомоги місцевим мешканцям.
Яка ситуація на Луганщині: останні новини
- Росія вже давно зосередила основні зусилля на тому, щоб захопити Луганщину. Проте незабаром ситуація стане ще важчою і більш напруженою. Про це повідомив голова Луганської ОВА 21 травня.
- За словами голови Луганської обласної цивільної адміністрації Сергія Гайдая, запеклі бої тривають на околицях міста. А сам Сєвєродонецьк обстрілюють безперервно – і вдень, і вночі. Росіяни буквально знищують кожен будинок.
- У Сєвєродонецьку Луганської області вдалося відновити газопостачання, попри регулярні російські обстріли. З електрикою і водою досі проблеми.
- З Луганщини продовжують евакуювати мирних жителів. Зокрема, 20 травня вдалося вивезти 38 людей. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
- Російські окупанти, які захопили Рубіжне, зазнають втрат у техніці та живій силі. Захисники Луганщини продовжують ліквідовувати загарбників.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що вранці російські загарбники обстріляли школу в Сєвєродонецьку. Там від ворожих атак переховувалися люди.
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