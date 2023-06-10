Росіяни обстріляли волонтерів у районі Корабел у Херсоні
Джерело:Олександр Прокудін
Очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін розповів про черговий терористичний акт російської армії. Так, вранці 10 червня загарбники обстріляли Корабельний район Херсона, коли там здійснювалася евакуація.
Внаслідок обстрілу поранення отримали кілька людей. Наразі вони перебувають у лікарні.
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Росіяни вчергове обстріляли місто
Очільник Херсонщини зазначив, що після атаки російських загарбників травмувалися 2 волонтери. Це 52-річний та 25-річні чоловіки, що допомагали місцевим виїздити з підтоплених районів.
Нині медики надають пораненим необхідну допомогу,
– сказав Прокудін.
Наразі достеменно невідомо чим саме окупанти обстріляли українське місто. Попередньо, поранених серед цивільних немає.
Офіс Генпрокурора відреагував на атаку по Херсону
Згодом в Офісі Генерального прокурора розповіли, що росіяни обстріляли Херсон близько 10 години. Окрім поранених, у місті також є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.
У відомстві зазначили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни росіянами. Там також пообіцяли, що вживатимуть усіх можливих заходів до притягнення всіх злочинців до відповідальності.
Російська армія не вперше атакує Херсон під час евакуації
- Ввечері 9 червня окупанти також обстріляли Херсон під час проведення евакуації. Відомо про щонайменше 3 поранених та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.
- До цього російські солдати 8 червня завдали удару по кількох районах міста Херсон. Попередньо 8 людей постраждали внаслідок цієї атаки.
- Через такі зухвалі дії росіян у Херсонській ОВА попросили волонтерів з човнами не їхати в місто. Однак в адміністрації наголосили, що якщо буде потреба у допомозі, то про це обов'язково повідомлять.
- Крім цього мер тимчасово окупованих Олешків Євген Рищук розповів, що росіяни також обстріляли одну зі шкіл міста. За його словами, там збиралися люди, щоб врятуватися від потопу в населеному пункті.