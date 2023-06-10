Росіяни обстріляли волонтерів у районі Корабел у Херсоні

Очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін розповів про черговий терористичний акт російської армії. Так, вранці 10 червня загарбники обстріляли Корабельний район Херсона, коли там здійснювалася евакуація.

Внаслідок обстрілу поранення отримали кілька людей. Наразі вони перебувають у лікарні.

Дивіться також Виносимо людей через вікна, – волонтер показав жахливі масштаби евакуації з Херсона

Росіяни вчергове обстріляли місто

Очільник Херсонщини зазначив, що після атаки російських загарбників травмувалися 2 волонтери. Це 52-річний та 25-річні чоловіки, що допомагали місцевим виїздити з підтоплених районів.

Нині медики надають пораненим необхідну допомогу,

– сказав Прокудін.

Наразі достеменно невідомо чим саме окупанти обстріляли українське місто. Попередньо, поранених серед цивільних немає.

Офіс Генпрокурора відреагував на атаку по Херсону

Згодом в Офісі Генерального прокурора розповіли, що росіяни обстріляли Херсон близько 10 години. Окрім поранених, у місті також є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

У відомстві зазначили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни росіянами. Там також пообіцяли, що вживатимуть усіх можливих заходів до притягнення всіх злочинців до відповідальності.

Російська армія не вперше атакує Херсон під час евакуації