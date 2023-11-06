Окупанти істерично застосовують КАБ, – Хлань про обстріли Херсонщини

Росіяни щоденно обстрілюють Херсонську область. За минулу добу ворог випустив рекордну кількість керованих авіаційних бомб. Інтенсивність російських обстрілів збільшується.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Зазначимо, що увечері 4 листопада окупанти у Бериславі скинули з БпЛА боєприпас на автомобіль поліції.

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"Упродовж доби росіяни випустили 87 керованих авіабомб по Херсонщині. Це можна сказати найбільша кількість авіабомб", – зазначив Хлань.

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Російський терор цивільних

За минулу добу окупанти 640 снарядів застосували по правобережній частині Херсонської області й 58 по місту Херсон. Під час вечірнього обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхових будинки, в одному з них зруйновано перекриття у квартирі. Близько 3 ночі окупанти знову обстріляли Херсон, пошкодивши 2 приватні будинки.

Також росіяни здійснили ракетний удар по центральній частині Херсона. Одна ракета влучила в п'ятиповерховий будинок. Внаслідок потужного вибуху зруйновано дах й значно пошкоджено квартири, у навколишніх багатоповерхівках та адміністративній будівлі повибивало вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ще одну ракету російські загарбники випустили по Бериславському району.

Наслідки російських обстрілів Херсона та області / Фото: поліція Херсонської області

"12 КАБів окупанти випустили по селу Кринки та місту Берислав. Росіяни істерично застосовують керовані авіабомби", – додав депутат Херсонської облради.

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